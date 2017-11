El juicio por la muerte de un trabajador de CAF se suspende tras alcanzar un acuerdo las partes

Ni siquiera ha llegado a celebrarse. El juicio que iba a tener lugar este martes por la mañana a las 10 en el Juzgado de lo Social número 6 de Zaragoza no ha tenido lugar al llegar la parte demandada, la empresa CAF (Construcción y Auxiliar de Ferrrocarriles) y la demandante, los abogados de la familia del trabajador fallecido por amianto,

M. A. S. V., a un acuerdo indemnizatorio para compensar los daños y perjuicios causados a la viuda y familiares del trabajador que murió el 13 de marzo de este mismo año víctima de esta enfermedad profesional.

"Lo único que quiero es que se reconozca que la muerte de mi marido se la provocó el trabajo en contacto con amianto. Quiero que se haga justicia con él, que ya no está, y con las personas, que puedan estar en su misma situación", ha señalado la viuda, que no podía retener las lágrimas, a la espera de que se celebrase la vista que finalmente no ha sido necesaria.

Las partes implicadas en el juicio por amianto han llegado a un "acuerdo satisfactorio" para ambas del que se deriva el reconocimiento del daño causado a la familia del trabajador fallecido por mesotelioma pleural, un cáncer que no tiene cura, y cuyo origen radica en haber estado en contacto con las fibras de amianto aunque sea muchos años atrás de declararse la enfermedad. De hecho, el empleado de CAF fallecido, M. A. S. V., estuvo empleado en esta compañía, con sede en Beasaín y planta en Zaragoza, durante tres años, al inicio de su carrera profesional, del 24 de octubre de 1970 al 25 de diciembre de 1973 como aprendiz de herrería. Y no sería hasta edad cercana a la jubilación cuando aparecieron los signos de esta enfermedad profesional que le ha causado la muerte en marzo de este año.