Mercadona cambia de estrategia y apuesta por la venta 'online'

Así lo ha asegurado durante la inauguración del 32 congreso de Aecoc, que reúne en el Palacio de Congresos de Valencia a más de un millar de empresarios, presidentes y directores generales de las principales compañías de la industria y distribución del gran consumo, y que ha contado con la asistencia del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig.

Roig, quien hace unos meses cuestionó públicamente la web de la compañía, ha indicado que Juan Roig y Paco López dirigen una 'spin off' que han creado para el desarrollo del proyecto 'online' de la empresa, con el fin de que tengan "total libertad". "Al 99% creo que va a salir", ha dicho y ha añadido que no sabe cuál va a ser el futuro de la tienda física pero que cree "totalmente" en la 'online'.

Por otra parte, el empresario valenciano ha reiterado que la compañía prevé bajar sus resultados a la mitad este año y en 2018 para acometer cambios -que requieren "muchas inversiones y remodelaciones"- y en tres años "no se parecerá en nada al Mercadona actual".

"Lo más estable es el cambio"

Según ha expuesto el empresario valenciano, "en Mercadona lo más estable es el cambio", está en su ADN estar "constantemente evolucionando" y por ello van a emprender grandes cambios hasta 2023 que "requieren muchas inversiones y remodelaciones" en la empresa.

En cualquier caso, ha asegurado que en primer lugar se situará 'el jefe' (cliente) y después las ventas y beneficios, y espera pagar primas a los trabajadores y compartir el crecimiento con proveedores e interproveedores y repartir dividendos.

"Las empresas creamos riqueza en el país junto a los trabajadores", ha reivindicado. "Donde hay empresas hay empleo y donde hay empleo hay riqueza, que si sabemos gestionar entre empresarios, trabajadores y políticos, generaremos bienestar", ha sostenido.

En este sentido, ha resaltado la implementación de un surtido eficaz, la incorporación de frescos, el aumento de espacio para la fruta y la verdura, el pescado, la venta 'online' y a su expansión en Portugal con cuatro tiendas en la zona de Oporto.

La razón de los cambios, ha señalado, viene porque algo funciona mal o porque puede funcionar mejor, porque el cliente, a quien llama 'el jefe', tiene nuevas necesidades o quiere nuevos servicios, también los trabajadores, los proveedores, por los cambios tecnológicos, o porque los competidores cambian cosas: "Nos movéis el queso y nos obligáis a movernos más de lo que nos gustaría", ha admitido. "Vas encima de una ola y lo único que puedes hacer es mantener equilibrios, pero continuamente se van a producir cambios", ha asegurado.

Para cambiar, Mercadona establece unas condiciones, ha explicado: el pincel en la mano, ser humilde, darse cuenta de las tendencias, tener voluntad de cambio -"en el ADN de Mercadona lo más seguro que hay es el cambio"- y saber a dónde ir, construir la teoría qué quieres y tener paciencia para que las cosas se vayan construyendo y ser coherente.

Según Roig, "el éxito es la semilla del fracaso y es efímero y hay que estar abierto a ver que cosas e ir corrigiendo". De hecho, "no creo en el gigantismo, el pez que sobrevive es el ágil, no el pez más grande y lo que funciona bien en un sitio no hay que cambiarla ni de sitio ni de ciudad", ha agregado.