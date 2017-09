Ryanair cambia sus condiciones de equipaje de mano

Ryanair ha anunciado este miércoles una nueva política de equipaje, que se aplicará a partir del mes de noviembre, con la que los pasajeros deberán pagar un extra para poder llevar a bordo dos bultos de equipaje de mano.

De acuerdo con esta medida, solo los viajeros con 'Embarque Prioritario', que incluye 'Plus', 'Flexi Plus' y 'Family Plus', podrán subir al avión con un bolso y una maleta de mano, un servicio que cuesta cinco euros adicionales cuando se efectúa la reserva del billete o seis euros si se agrega después.

"Todos los demás clientes (sin 'Embarque Prioritario') podrán subir un solo bulto pequeño al avión, mientras que el bulto más voluminoso deberá bajarse a bodega, libre de cargos, en la puerta de embarque", explicó Ryanair en un comunicado.