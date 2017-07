Casi 90.000 personas piden la jubilación anticipada para padres de hijos con gran discapacidad

Una madre ha logrado casi 90.000 firmas de apoyo para pedir al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que permita la jubilación anticipada de los padres o tutores de niños y jóvenes con gran discapacidad, que, además de trabajar fuera de casa, son sus cuidadores.

"Para que las personas como yo podamos dedicarnos 100% a nuestros hijos cuando la edad empiece a pasarnos factura, le estoy pidiendo al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que los padres que hayamos cotizado al menos 25 años y que a la vez hayamos sido cuidadores de hijos con gran discapacidad durante más de 15 años seguidos, podamos jubilarnos a los 60 y con el 100% de nuestra pensión, al igual que se aplica esos coeficientes reductores a los mineros, los toreros, los bomberos o los funcionarios", señala Mabel, que tiene un hijo con un 97% de discapacidad, en la plataforma Change.org.

Según explica, su hijo Julio tiene 16 años, pero su desarrollo cerebral es equiparable al de un bebé de tres meses: no mastica, no habla, apenas puede caminar, se tropieza, no tiene sensación de peligro y padece una epilepsia fruto de su síndrome stxbp1, una enfermedad "tan rara" que se la diagnosticaron hace tan solo dos años.