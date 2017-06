Robots también en la oficina

La robótica está llegando a la oficina. Un trabajo rutinario de actualización de datos que requiera consultar varias páginas web, volcar la información a un documento Excel y enviar varios correos electrónicos que puede llevar 4 horas al día a una persona, puede hacerlo un robot en 10 minutos. Este ha sido uno de los ejemplos mostrados en la jornada sobre 'Transformación de la función financiera' organizada este martes por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Deloitte, Renta 4 y Cámara de Zaragoza.

Sergio Lemus, socio de Deloitte, que ha detallado el caso real anterior, desarrollado por la consultora para un banco británico, ha asegurado que "en meses" se habrá extendido la robótica aplicada a los procesos administrativos. El área financiera ha sido la primera en la que han empezado a aplicarse. "El 45% de las actividades de las empresas se pueden automatizar", ha asegurado. Y contando con la tecnología que todavía no está probada se puede llegar al 58%. Este rápido avance lo ha considerado "un reto" para la sociedad por los efectos sobre el empleo. En el caso citado, el trabajador no perdió su trabajo, si no que fue destinado a "áreas de más valor añadido", ha explicado.

En la jornada se ha destacado el papel de "liderazgo" que pueden tomar los departamentos financieros en la transformación digital de las empresas. Y siempre teniendo en cuenta que uno de los pilares de la digitalización son las personas. "Todo el mundo se tiene que sentir copartícipe e informado", ha destacado Belén Arrazola, CIO de HMY Group, en una mesa redonda junto a José María Segura, director financiero de Grupo Sesé y Carlos Núñez, director general de HENNEO. Este último ha considerado que "la digitalización no es solo tecnología, al final consiste en trabajar de otra manera". Segura ha planteado que la evolución actual de los responsables financieros les lleva a pasar de ser "auditor" a "organizador y facilitador".