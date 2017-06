Consejos útiles para evitar sustos innecesarios tras la supresión del 'roaming'

La Dirección General de Consumo de la DGA hace una serie de recomendaciones para no volver de las vacaciones con una desagradable sorpresa en la factura. Esta nueva política se denomina Roam like at Home. Antes de emprender el viaje, señala, lo mejor es informarse en el operador de si nuestro terminal tiene activo el servicio de itinerancia. En algunos casos esta operación se realiza por teléfono, por lo que es mejor llevarla a cabo en el lugar de origen. También hay que tener en cuenta que no en todas las ocasiones se acciona de manera automática.