El seguimiento total de la huelga de la estiba deja los puertos sin actividad

En parte se debe a que las empresas portuarias, para paliar los efectos de la huelga, han reprogramado su actividad y han solicitado un tercio menos de estibadores para la carga y descarga de mercancías en los puertos, ha informado Puertos del Estado.

En puertos como Bahía de Algeciras, Barcelona, Alicante, Almería, Baleares, Cádiz, Coruña, Ferrol, Motril, Málaga, Melilla, Vigo, Vilagarcia, Tenerife y Sevilla no ha habido ninguna solicitud.

Igualmente, los transportistas no han acudido a los puertos, por lo que no se ha producido tráfico intenso a la entrada de los recintos portuarios.

El puerto de Valencia ha estado prácticamente sin tráfico de camiones, después de que las empresas transportistas hayan decidido no acudir al recinto y hayan programado las salidas de mercancías en función de los paros.

En Baleares, los de Palma, Alcudia, Ibiza y Mahón, aunque los servicios mínimos se han cumplido, no han sido necesarios, puesto todos los camiones han llegado con conductor y no se ha requerido la presencia de estibadores. El 90 % de la actividad portuaria en el archipiélago es autopropulsada.

Se esperaba que los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco pudieran llegaran el martes a un acuerdo que permitiera la desconvocatoria de estas dos nuevas jornadas de paros -que se suman a las tres secundadas la semana pasada en días y horas alternas-, pero de momento se mantiene también la convocatoria de huelga para los próximos 19, 21 y 23 de junio.

Al igual que en las anteriores convocatorias, "no se han registrado incidentes reseñables, más allá de las asambleas y concentraciones de trabajadores en las propias instalaciones portuarias", ha señalado Puertos del Estado.

Según la entidad, solo en el puerto de Palma un piquete de 30 estibadores en la zona de acceso al muelle viejo ha impedido la entrada de 70 trabajadores y el normal desarrollo de los servicios mínimos nombrados para dicha zona.

También se han cumplido al 100% los servicios mínimos -que garantizan las operaciones de estiba y desestiba en los supuestos de mercancías perecederas, buques mixtos de pasaje y mercancía (el tráfico con las islas) y emergencias- fijados en 84 personas, salvo en el puerto de Málaga, donde los cinco trabajadores asignados se han negado a cargar 25 bateas con destino a Melilla, de acuerdo con Puertos del Estado.

El organismo ha cifrado en un 95,7% el seguimiento del paro en el conjunto de España, aunque la reprogramación de la actividad por parte de las empresas ha hecho que muchos estibadores, que no han sido llamados a trabajar, no haya acabado de definir "si estaban en huelga o no".

De los datos del primer turno proporcionados por las veintiocho Autoridades Portuarias se desprende que ha habido 573 efectivos, de los que han seguido la huelga 468.

En los turnos especiales, han sido nombrados 50 trabajadores con seguimiento de la huelga, descontados los servicios mínimos (4), del 100 %.

Puertos del Estado ha hecho hincapié en que el número de solicitudes contrasta con los nombramientos en las tres jornadas de huelga anteriores, que fueron 1.113 , 1.511 y 1.755 estibadores los días 5, 7 y 9 de junio, respectivamente.

Esta "drástica disminución" se debe a que, ante la huelga, las compañías navieras y terminalistas han cancelado escalas, desviado rutas o adelantado y aplazado entregas a otras fechas, y por ejemplo las dos terminales de contenedores del Puerto de Algeciras (Cádiz) ha permanecido sin actividad y con los atraques vacíos, ya que en ninguna se han fijado turnos por la ausencia de barcos.