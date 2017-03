El malestar del medio rural se escucha en Zaragoza

Convocados por las organizaciones agrarias UAGA, Araga, Asaja y UPA y por Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, los manifestantes reclamaron al Gobierno de Aragón primero, y a los grupos parlamentarios después, que la partida de la que dispongan las políticas agrarias de la Comunidad se eleve de los 27 millones de euros previstos actualmente a los 55 millones de euros comprometidos en el Plan de Desarrollo Rural. Por eso, la marcha con el lema ‘Sin presupuestos no hay futuro para al medio rural’ arrancó desde las puertas del Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, para finalizar ante el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes regionales. ‘Ganadería extensiva. Montañas Vivas’, ‘Por el empleo de los jóvenes en la agricultura’ o ‘Por la dignidad del medio rural’ fueron algunos de los lemas que podían leerse a lo largo de la manifestación que provocó retenciones de tráfico en el centro de la capital. No faltaron en la protesta apicultores ataviados con sus trajes, jóvenes vestidos de presos “condenados a muerte por la PAC” o agricultores que demandaban el pago de ayudas pendientes desde 2015.

“El objetivo de la marcha es la pervivencia del medio rural y que el ejecutivo cumpla sus compromisos presupuestarios porque los recortes no hacen sino frenar el crecimiento del sector”, señaló el secretario general de UAGA, José Manuel Penella, mientras el representante de Asaja, Ángel Samper, insistía en el "caos" que vive el medio rural y alertaba de la confrontación que se está produciendo con el medio urbano por la "irresponsabilidad" de los grupos políticos. Samper advirtió que si no hay respuesta a sus reivindicaciones “habrá una gran movilización del sector”.

Desde Araga, Jorge Valero, reiteró la urgencia de un presupuesto con mayor dotación porque si no hay suficientes recursos, dijo, se van a perder fondos cofinanciados por la Unión Europea. Y haciendo referencia a la importancia no solo económica del sector agrario, sin también su aportación social y ambiental, el secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche recordó que “también reclamamos presupuestos sociales para la agricultura”.

Las cooperativas también sacaron su malestar a la calle, porque como recordó su presidente, José Víctor Nogués, “exigimos un presupuesto digno para que las cooperativas, que en muchos casos son las únicas empresas de muchos pueblos, sigan vivas”. E insistió, “no queremos una confrontación con la ciudad, pero el medio rural también somos Aragón”.

El Gobierno, el primer interesado

Una vez que la protesta llegó a las Cortes de Aragón, los convocantes fueron recibidos tanto por la presidenta del Parlamento autonómico, Violeta Barba, como por los consejeros de Presidencia y de Desarrollo Rural, Vicente Guillén y Joaquín Olona, respectivamente, así como los portavoces de los grupos parlamentarios.

“El Gobierno es el más interesado y el que más está trabajando para que los presupuestos sean los que necesita Aragón”, señaló tras el encuentro el consejero de Desarrollo Rural, que reconoció que la aprobación del presupuesto es “imprescindible” y avanzó que su departamento contará este año con 19 millones de euros más que en 2016. “Se como llegan los presupuestos a los Cortes, lo que no sé es como saldrán del trámite parlamentario, pero seré el primero en aplaudir si mejoran”, insistió Olona. Aunque calificó de “legítima” la movilización, negó que, como se había denunciado en la marcha, haya habido incumplimientos, cuando en lo que va de legislatura se han comprometido un tercio de los 943 millones de ayudas presupuestados para el Programa de Desarrollo Rural que termina en 2023.