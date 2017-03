El nuevo Corsa se retrasa otra vez hasta que PSA decida el reparto de modelos en las fábricas

Con el nuevo Corsa en suspenso ‘sine die’. Así se encuentran los proveedores aragoneses que ya estaban trabajando en el diseño de piezas para este modelo y a quienes esta misma semana les han dicho desde Rüsselsheim que paren máquinas. Aunque oficialmente no les han comunicado cuánto durará el parón y este nuevo retraso, que se suma al de un año, cuando GM decidió posponer el lanzamiento de 2018 a 2019 , en el sector de las auxiliares se piensa que la siguiente generación del modelo de más éxito de Figueruelas podría demorarse otro año más hasta 2020.

"Sí nos han dicho que paremos los trabajos para el Corsa y el Adam. Estábamos ya ocupándonos del diseño de las piezas pero ahora habrá que esperar a que se integren los equipos de Opel y PSA", confirmó ayer Jorge Blanchard. "No sabemos más. Esperemos que se siga localizando aquí en Figueruelas", pero ahora es PSA quien ha de decidirlo, reconoció este directivo, que espera que la compra de Opel por parte del grupo PSA sea "una oportunidad" para la compañía que dirige y también para la industria auxiliar en general. "Cefa tiene más dependencia de Opel, pero Algontec trabaja ya para Opel y PSA. De hecho, el año pasado nos entró un pedido de gran volumen para las plataformas D34 y P2X de PSA con lo que haremos piezas para sus fábricas en Vigo, Marruecos y norte de Francia para el coche DS3", explicó. Pese a la falta de información del proceso de compra, Blanchard se mostró confiado en que "PSA sepa ver que Figueruelas es la mejor planta de Opel, la ponga en valor" y eso permita que a la industria auxiliar le vaya bien.

Para Óscar Bercedo, director general de Ti Automotive Group en España y responsable de la planta en Tauste que fabrica tubos de freno desde hace 25 años, "tiene mucho sentido paralizar el proyecto del nuevo Corsa si lo que quiere PSA es aprovechar esa plataforma para hacer otro vehículo del mismo tipo como podría ser el Peugeot 208". Tienen que decidir cómo reparten los modelos entre plataformas, añadió este directivo, que reconoció no tener más información sobre el futuro de la siguiente generación del Corsa.

Pedro Bona, secretario de la sección sindical de UGT en Figueruelas y miembro del comité europeo de Opel, admitió no saber qué va a hacer PSA con la plataforma del coche pequeño ni dónde la va a localizar. "Opel tenía comprometido el proyecto 9B, del nuevo Corsa, ahora está paralizado y no sabemos cómo puede acabar". Si PSA, decía Pedro Bona, apuesta por compartir más plataformas –además de las tres que están en marcha en Opel Figueruelas, la planta de Peugeot en Sochaux (Francia) y la de vehículos industriales en Vigo– "la plataforma del futuro Corsa y del Adam podrían compartirla otros vehículos lo que reduciría los costes de 1.000 millones para estos dos modelos, que estaba previsto fabricar en 2019". Bona también aseguró desconocer qué va a pasar con el Mokka, si al final lo fabricará la planta alemana de Eisenach como había decidido Opel que pasase en 2019 o si esa decisión variará.

"Las decisiones están ahora en Francia. Es la familia Peugeot, el Gobierno francés y un fondo de inversión chino quienes han de marcar qué fábricas mantienen y cómo reparten los modelos de más volumen", explicó Bercedo, máximo responsable de Ti Group en España. "Además de Opel, Ti Automotive es proveedor de PSA en toda España. Les hacemos todo el circuito de freno completo, aunque el tubo del depósito de combustible se lo haga un proveedor francés". Para este directivo "la compra de Opel por PSA será positiva para la planta de Figueruelas. Es una factoría grande y competitiva y con muchas posibilidades de que la llenen más".

No todos los proveedores se mostraban tan optimistas. No hay que olvidar, según datos del CAAR, que un 5% de la industria auxiliar aragonesa trabaja para PSA mientras que un 30% lo hace para Opel. "Se para el proyecto del nuevo Corsa en Europa. Es todo lo que nos han dicho. Nuestra preocupación es qué va a pasar con los contratos para este modelo que teníamos firmados con GM, es decir, saber si PSA los va a mantener", aseguró otro directivo de la industria auxiliar. "Dicen que PSA querría quedarse con el diseño del coche pequeño y que el grande lo asumiese Opel, pero en realidad no sabemos quien va a fabricar cada modelo. Esa es la gran duda".