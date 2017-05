"¡Basta ya de empleos en precario y salarios a la mitad!", reclaman en la calle los sindicatos

"No cabe más moderación salarial. Necesitamos subir los salarios y políticas para crear empleo", clamó Daniel Alastuey, secretario general de UGT, en el escenario improvisado en que se convirtieron las escaleras de la DPZ . "Ya nos manifestamos en diciembre, ahora otra vez y vamos a seguir movilizándonos. Sin embargo, tenemos que ser más protestando para que se den cuenta de que estamos hartos de unas políticas que han destrozado los servicios públicos, han rescatado a los dirigentes de los bancos y han dejado en la cuneta a preferentistas y desahuciados", añadió el líder sindical. Su homólogo en CC. OO. Aragón, Julián Buey, cuestionó que "la recuperación únicamente se esté notando en las cuentas de resultados de las empresas, pero sin llegar a la gente" por la "estafa" de un Gobierno cuyas políticas favorecen el empobrecimiento de la mayoría.

Protestas "in crescendo"

Ambos sindicalistas aseguraron en la concentración de la plaza de España estar hartos de que no les haga caso ni la patronal ni el Gobierno y recalcaron que "solo desde la calle podemos hacernos oír". De ahí que advirtieran que seguirán movilizándose hasta junio, si es preciso llegando a la huelga general, para forzar un cambio de rumbo en las políticas. "Visto que la negociación en el diálogo social no avanza, que lo que se negocia con los grupos parlamentarios tampoco y que la reforma laboral sigue atándonos de brazos no queda otra que una movilización in crescendo", recalcó Alastuey.

Cristina Antoñanzas, primera vicesecretaria general de UGT, que acudió a Zaragoza a respaldar la concentración, calificó de "inaceptable que con la subida continua en el precio de la luz y con un 3% de alza en el IPC, la patronal no quiera aumentar los salarios. No vamos a aceptar nuevas pérdidas de poder adquisitivo", advirtió, recordando que los "pensionistas están siendo los paganos de la crisis" con una mísera subida del 0,25%. En la concentración, apoyada por representantes de IU, CHA, PSOE y de la Cumbre Social Aragonesa, y en la que no faltó el contrapunto festivo con los temas y la guitarra del cantautor aragonés Diego Escusol, pudieron verse pancartas contra los despidos en Electrónica Cerler, el desbloqueo del convenio en Valeo o un marco laboral digno para los trabajadores de hostelería y las monitoras de comedores escolares.

En la necesidad de ir todos a una, sindicatos y organizaciones sociales, sin perder de vista "las luchas concretas que al final nos afectan a todos" insistió Ricardo Arnedo, representante de Juventud en CC. OO. Aragón. "Está bien reclamar mejores empleos y salarios, pero sin olvidar que los compañeros de hostelería, entre los que abundan los jóvenes y las mujeres, están peleando por un convenio en condiciones. Hay que estar apoyándoles. También hoy la huelga de los becarios y el 9 de marzo el paro en educación".

Carmina Ramos, de CC. OO., puso voz a la necesidad de ir reduciendo la brecha salarial entre hombres y mujeres. "Trabajo en hostelería donde el 55% del empleo tiene rostro femenino y pese al repunte turístico, nuestro poder adquisitivo ha ido descendiendo. La media son 12.300 euros frente al sueldo de los hombres que alcanza los 15.300", denunció. Mamen Murua, de UGT, intervino también para criticar la situación laboral en el sector de ‘call center’ que lleva desde 2014 sin convenio y donde están peleando porque "no les roben los derechos ya conseguidos en anteriores convenios". El 23, "volvemos a sentarnos a la mesa negociadora, pero sin dejar la movilización", avisó.

En representación de los pensionistas intervino Tomás Yagüe, de UGT, para criticar el intento de llevar a la bancarrota el sistema público de pensiones y dejar así vía libre a aseguradoras y bancos. Asimismo, en la concentración hablaron Guillermo Herraiz, de la plataforma en defensa de la Escuela Pública, que llamó a sumarse a la huelga, el 9 de marzo a familias, alumnos y docentes para derogar la Lomce y revertir los recortes que han supuesto la pérdida de 35.000 empleos en la escuela pública. Carmen Sánchez, de la Asociación en Defensa de la Sanidad, criticó que España después de Grecia es el país de la OCDE que más ha recortado, un 18%, el presupuesto de sanidad, mientras que Vanesa Essiben puso voz a los inmigrantes para denunciar los abusos que sufren en exceso de jornada y bajísimos salarios.