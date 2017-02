Cobo confía en el futuro de Figueruelas porque está "bien posicionada competitivamente"

Antonio Cobo, director general de GM España, confía en el futuro de la planta de General Motors en Figueruelas , "bien posicionada competitivamente, con un gran capital humano y técnico y con grandes retos por delante como el lanzamiento de dos coches nuevos este año". Así lo transmitió a este diario dos días después de conocerse que PSA negocia la compra de Opel. "Estas discusiones están teniendo lugar y, como dijo nuestra presidenta Mary Barra, no podemos proporcionar ninguna información adicional", añadió.

"El grupo PSA y General Motors han confirmado que están explorando numerosas iniciativas estratégicas con el fin de mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa de las dos compañías: PSA y Opel", manifestó el máximo responsable de GM en España. Es precisamente esa confianza mutua entre ambas compañías –que fabricarán ya este año modelos del mismo segmento de modo conjunto–, en la que se basa Cobo para estar confiado en el futuro de la planta zaragozana. "Esta colaboración la hemos estado haciendo desde 2012, lo que supone el lanzamiento de dos modelos de colaboración PSA/Opel en 2017", recordó, lo que supone tener que estar fabricando ya en abril el Crossland X, que toma el relevo al Meriva, y desde finales de agosto el sucesor del C3 Picasso, cuya silueta se anticipará en el Salón de Ginebra.

"Nuestra presidenta, Mary Barra, ha informado que esta búsqueda de sinergias y colaboraciones estratégica podría ampliarse y llegar incluso a una potencial adquisición de Opel/Vauxhall por el grupo PSA", concluyó Cobo, reiterando su confianza en la planta zaragozana.

Ayer, ni los sindicatos ni la dirección de GM Europa dieron ningún dato de esta negociación que han llevado las cúpulas directivas de las multinacionales americana y francesa. Tanto Mary Barra como Carlos Tavares viajaron el miércoles a Berlín para explicar al Gobierno alemán y a los representantes de los trabajadores de las plantas alemanas de los efectos que tendría una compra que ha levantado todas las alarmas en Opel, a la que muchos expertos dicen que le sobra estructura precisamente en Alemania.

Mientras esta ardua negociación entre PSA y GM, desconocida hasta el martes incluso por buena parte de la dirección europea de Opel, continúa en Alemania, en Zaragoza al mensaje de tranquilidad de Antonio Cobo se sumó el del presidente de Aragón, Javier Lambán, quien afirmó que no hay motivos para temer nada negativo respecto al futuro de la planta de GM España de Figueruelas. Lambán admitió que este anuncio ha sorprendido a su Gobierno e incluso a los responsables de la planta de Figueruelas y enfatizó en que lo que le han transmitido es que no hay nada que temer porque es la más competitiva y rentable de Opel y a la que se le "adivina más futuro" de todas las factorías de GM en Europa. "No hay nada que temer, confiamos en la actual dirección de Opel", dijo.

Sin conocer los detalles de la negociación, también los secretarios generales de CC. OO. y UGT en Aragón, Julián Buey y Daniel Alastuey, respectivamente, apelaron a la "prudencia". "Están negociando las dos compañías y cuando lleguen a una conclusión llegará el momento de pedirles información", dijo Alastuey, que expresó su queja porque no se haya contado con los poderes públicos ni con los sindicatos ni se les haya informado de la apertura de esas negociaciones. Buey coincidió en que "se impone la prudencia" y "tener conocimiento más en profundidad para poder pronunciarnos".