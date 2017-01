Gastón afirma que la DGA "es muy consciente de la necesidad de apoyar el espíritu emprendedor"

La consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha asegurado que el Ejecutivo "es muy consciente de la necesidad de apoyar el espíritu emprendedor".



Así lo ha precisado con motivo de la entrega del Premio Generando Futuro de apoyo a emprendedores a New Food, un proyecto liderado por Marta Moinente, Alexis Villaverde y Rafael Pagan orientado al desarrollo e innovación de nuevos alimentos para colectivos con necesidades especiales, intolerancias alimentarias o preferencias nutricionales específicas, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.En la clausura del acto, la consejera ha recalcado que el Gobierno de Aragón aboga por favorecer proyectos e iniciativas "que potencien el desarrollo empresarial y faciliten la generación de nuevas actividades económicas y la creación de empleo asociado a las mismas".De hecho, el convenio suscrito con la asociación sin ánimo de lucro Generando Futuro para apoyar a emprendedores se enmarca en el compromiso del Gobierno de impulsar "todas aquellas acciones, iniciativas, jornadas y encuentros que permitan a los emprendedores aragoneses un acceso más fácil a todas las herramientas financieras, económicas y de empleo que el Ejecutivo pone a su disposición", ha detallado Gastón.Igualmente, ha explicado que la crisis económica ha supuesto la reducción de las empresas de menos de veinte asalariados en más de 5.200 y la tasa de paro en la Comunidad sigue siendo del 14,9 por ciento, aunque esté cuatro puntos por debajo de la media nacional.Según ha apuntado, una de las causas es "la ausencia de una mayor iniciativa emprendedora que debería llevar, ante la falta de oportunidades de trabajo por cuenta ajena, a unos mayores niveles de autoempleo capaces, a su vez, de generar más empleo".

Cambio de mentalidad

La consejera de Economía ha explicado que para revertir esta situación es necesario un cambio de mentalidad en el que la sociedad valore más la actividad emprendedora y la asunción de riesgos" y es en este marco donde el Premio de la Asociación Generando Futuro encuentra su máxima utilidad y coadyuva eficazmente a la creación de empresas y la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales de marcado arraigo aragonés.En este sentido, la consejera ha repasado los apoyos que brinda este Premio y que ha facilitado que todas las empresas galardonadas en años anteriores funcionen en la actualidad creando puestos de trabajo y posicionándose internacionalmente en el mercado. Durante el primer año, el ganador recibirá los servicios y el asesoramiento para iniciar su actividad por parte de los profesionales privados que integran la Asociación Generando Futuro.En una segunda fase, el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Economía, Industria y Empleo, coordinará las actuaciones precisas para acompañar al emprendedor en el impulso y desarrollo de su iniciativa a través de las herramientas de que disponen organismos como Avalia, Sodiar, Aragón Exterior, el INAEM, el IAF o la Fundación Emprender.A través de Sodiar, el ganador podrá acceder a ayudas para la financiación de proyectos empresariales como préstamos participativos o participación directa en el capital. A través de Avalia, podrá obtener avales para conseguir financiación bancaria.Por su parte, Arex prestará servicios personalizados de internacionalización durante un año sin coste y un tutor del INAEM asistirá a los promotores del proyecto en las necesidades para crear la empresa o seleccionar y formar al personal y les asesorará en materia de contratación.A su vez, el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), tutorizará el plan de empresa mediante un programa de asesoramiento personalizado durante tres meses, y ofrecerá al ganador durante el mismo periodo un emplazamiento gratuito de 'coworking' (trabajo cooperativo) en cualquiera de los viveros de empresas también durante tres meses.Asimismo, la Fundación Emprender en Aragón divulgará el proyecto como caso de éxito y lo promocionará en diversas actividades, como la Semana de la Persona Emprendedora en Aragón.

Finalistas

Marta Gastón ha felicitado de nuevo al ganador y a los otros dos finalistas. De estos últimos, uno es Little Pi, liderado por la pintora María Pilar Tejedo, que prevé una tienda online para hacer visible el arte y a la artista creando una filosofía de marca a través de merchandising y productos textiles o de decoración.El otro finalista ha sido Last Food, un proyecto liderado por Alberto Rodríguez destinado a explotar comercialmente el excedente de comida de los restaurantes con un precio más asequible mediante ofertas de última hora. La consejera ha animado a todos a llevar a cabo las iniciativas empresariales que han pensado hayan sido premiadas o no.