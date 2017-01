La Bolsa española pierde el 0,16% y los 9.400 puntos tras el discurso de May

La Bolsa española ha perdido el 0,16 % y se ha dejado el nivel de los 9.400 puntos, en una jornada de pérdidas generalizadas en Europa tras el discurso de la primera ministra británica, Theresa May, en el que ha confirmado su intención de abandonar el mercado único.



, el IBEX 35, se ha dejado 15,10 puntos, ese 0,16 %, hasta los 9.394,90 puntos, con lo que reduce el avance en lo que va de año al 0,46 %.En el resto de grandes plazas europeas, Londres ha bajado el 1,46 %; París, el 0,46 % y Fráncfort, el 0,13 %; en tanto que Milán se ha anotado un repunte del 0,25 %.El acontecimiento que ha centrado todas las miradas ha sido el discurso de Theresa May, en el que ha asegurado que su intención de reducir drásticamente la inmigración en el Reino Unido es incompatible con su permanencia en el mercado único europeo.", ha aseverado May. No obstante, los analistas consultados por Efe creen que los inversores ya contaban con esta postura por parte del Gobierno británico.La primera ministra también ha subrayado la necesidad de alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea, aunque ha declarado que "es mejor que no haya acuerdo a firmar un mal acuerdo".La libra esterlina ha reaccionado con el mayor rebote diario desde 2008, más del 1,5 %, hasta los 1,239 dólares, y el euro también se ha apreciado, hasta los 1,071 dólares.En el continente asiático, donde los cierres bursátiles han llegado antes de la aparición pública de Theresa May, la expectación ha dejado importantes pérdidas en Tokio, que ha caído el 1,48 %.En cambio, los parqués chinos no se han visto afectados, ya que Hong Kong ha ganado el 0,54 % y el índice CSI, que agrupa a las 300 mayores empresas que cotizan en Shanghái y Shenzhen, lo ha hecho el 0,21 %.En el mercado de materias primas, el barril de petróleo Brent, el de referencia en Europa, se ha mantenido cerca de los 56 dólares., donde la prima de riesgo ha bajado hasta los 108 puntos básicos, la cautela antes del discurso de May se impuso desde la apertura de la bolsa, que dejaba un recorte del 0,37 %.A mediodía, y en línea con el resto de plazas del Viejo Continente, el IBEX 35 continuaba en negativo, con unas pérdidas del 0,28 %.Más tarde, y tras permanecer ayer cerrado por festivo,con los inversores ya pendientes de la toma de posesión del nuevo presidente, Donald Trump, del próximo viernes.En el parqué español, Banco Popular ha destacado con un rebote del 6,65 %, tras varias mejoras de su valoración por parte de firmas de inversión y entidades bancarias en los últimos días.Entre los grandes valores del IBEX, Inditex ha cedido el 0,60 %; Santander, el 0,45 %; BBVA, el 0,18 % y Telefónica, el 0,07 %; mientras que Repsol e Iberdrola han cerrado planos.Las compañías ligadas al acero han registrado las mayores pérdidas, al caer Acerinox el 1,62 % y ArcelorMittal, el 1,58 %.En el mercado continuo, Coemac se ha dejado el 3,17 %, en tanto que Urbas se ha revalorizado el 18,75 %.En el mercado español se han negociado unos 2.800 millones.