El grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo (PE) publicó un informe sobre las prácticas fiscales de Malta en el que denuncia su régimen "ventajoso" y cuestiona su capacidad para luchar contra la evasión mientras ocupa la presidencia rotatoria de la Unión Europea los próximos seis meses.



El informe de 32 páginas apunta además que, podría ser considerado en ciertas áreas como un paraíso fiscal si se le aplicasen las normas que la Unión utiliza para terceros países."El sistema fiscal en Malta es un regalo para las grandes empresas que pagan de media alrededor del 5 % de impuestos sobre sus ganancias", dijo en un comunicado el eurodiputado español de los Verdesy plantea serias dudas ante la próxima presidencia de turno de la UE, ya que observamos con gran preocupación que la legislación fiscal no está incluida en el programa de Malta", añadió.El informe señala en particular que, aunque el impuesto de sociedades en el país es del 35 %, Malta aplica un sistema de imputación total para evitar la doble imposición que se produciría al tasar los dividendos de los accionistas, según el autor.Apunta también que su baja imposición sobre los ingresos por propiedad intelectual "promueve estructuras de planificación fiscal agresiva" y que "faltan medidas nacionales contra la evasión fiscal", como reglas que limiten las deducciones por intereses o normas sobre compañías extranjeras controladas.Por otra parte, el informe considera queen materia fiscal "dependiendo de la interpretación de los criterios fijados por la UE y el proceso para configurar la lista".En concreto, argumenta que lasen el país podrían considerarse "perjudiciales" y que facilitan laso los acuerdos para atraer beneficios que no reflejan la actividad económica real en el país.El autor destaca que el análisis de las terceras jurisdicciones para decidir quiénes deben incorporarse a la lista se producirá bajo la presidencia maltesa de la UE.El informe recuerda, por otra parte, que las revelaciones de los Papeles de Panamá en 2016 mostraron que el entonces ministro deasí como el jefe de personal del primer ministro,tenían intereses en paraísos fiscales y vínculos con el despacho"Esto posiblemente genera dudas sobre la habilidad de Malta para impulsar las reformas fiscales y contra el blanqueo de capitales en la UE cuando ocupe la presidencia", incide el análisis encargado por los Verdes.