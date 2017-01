El Foro Económico de Davos busca respuestas a la globalización y el populismo

El Foro Económico Mundial (FEM) se centrará este año en el liderazgo responsable y receptivo, en un contexto en el que la globalización genera una creciente resistencia entre los ciudadanos, el populismo se acrecienta y el presidente electo de EEUU, Donald Trump, abandera un nuevo proteccionismo.



La reunión, en su cuadragésima séptima edición, atraerá este año a la localidad alpina suiza de Davos a unosde casi cien países considerados líderes en los ámbitos de la política, la cultura, la economía y la sociedad civil.El Foroasumirá la presidencia de Estados Unidos. Se espera que sus pronunciamientos a favor del proteccionismo, sus polémicos tuits amenazando a las empresas estadounidenses para que no acometan deslocalizaciones, así como su negación del cambio climático, marquen algunas de las intervenciones en el Foro.Ante este escenario en EEUU y el hecho de que otro gran actor global como la(UE)ante los muchos problemas que tiene, China parece dispuesta a llenar este hueco en el escenario mundial.En Davos el presidente chino, Xi Jinping, quien viajará a la localidad alpina con la delegación más numerosa desde que, pronunciará el discurso de apertura del Foro, algo que es "significativo en muchos aspectos", señalo este martes el presidente y fundador del Foro, Klaus Schwab, en la rueda de prensa previa a la reunión anual. "En un mundo multipolar y desde el punto de vista geopolítico, el papel que asuma China en cuanto al liderazgo receptivo y responsable es importante", explicó.se apoyará en el hecho de que "", lo que transforma el modelo tradicional de sociedad y genera incertidumbre en las personas, que incluso se sienten "amenazadas" por el impacto que tiene esta evolución en la economía, el empleo y la estabilidad social, dijo Schwab. Esto crea "un sentimiento de ansiedad" y un "", añadió el profesor, quien ya advirtió de este peligro hace 21 años en un artículo de opinión. "Esto obliga a los líderes políticos y económicos a tener que demostrar a los ciudadanos que todos pueden beneficiarse en esta sociedad", y les fuerza a "responder, escuchar e interactuar con las personas que le han encomendado el liderazgo", añadió.El fundador y presidente ejecutivo del Foro sostuvo que "todo enfoque simplista a la agenda global está destinado al fracaso. No podemos tener sólo soluciones populistas".Por ello este año los líderes abordarán, en, cómo reforzar el crecimiento global sin dejar atrás a los ciudadanos, reformar el capitalismo de mercado sin cerrar las economías al mundo y fomentando la inclusión social, prepararse para la cuarta revolución industrial y redefinir la cooperación global.En Davos la delegación estadounidense es, a pocos días de la ceremonia de inauguración, mucho más reducida que la china.i, miembro ejecutivo del equipo de transición, en tanto que en nombre de la actual administración viajarán a Davos el vicepresidente, Joe Biden, y el secretario de Estado, John KerryLa UE no estará este año representado por la canciller alemana, Angela Merkel, ni por el presidente francés, François Hollande, pero en la lista de participantes sí figuran la primera ministra británica, Theresa May, el canciller de Austria, los mandatarios del Benelux, Irlanda y de Portugal o de Suecia, entre otros. En nombre del Gobierno españolLa Comisión Europea no enviará a su presidente a Davos, pero sí estará representada por varios comisarios y vicepresidentes, como la jefa de la diplomacia, Federica Mogherini, así como por el presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem.De las instituciones internacionales asistirán a la localidad suiza, entre otros dirigentes, el secretario general de la ONU,, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),América Latina destacará por la presencia de los presidentes de Colombia y de Paraguay, Juan Manuel Santos y Horacio Cartes, respectivamente, el primer ministro peruano, Fernando Zavala, y la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo.