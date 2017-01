Adicae presentará una reclamación extrajudicial sobre los gastos hipotecarios

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España, Adicae, ha invitado a los consumidores a unirse a la reclamación extrajudicial que presentará ante las entidades financieras y el Banco de España sobre los gastos hipotecarios.



Adicae ha presentado en rueda de prensa las iniciativas que llevará a cabo antey que entre otras, pasará por presentar reclamaciones extrajudiciales "que deberían propiciar acuerdos colectivos con los bancos" ha dicho el presidente de la Asociación, Manuel Pardos.No obstantepresentará demandas judiciales colectivas frente a cada una de las entidades que no cumplan la legalidad", ha añadido Pardos.Adicae ha anunciado estas medidas ante la confusión generada sobre si los consumidores deben reclamar por los gastos hipotecarios., que el pago total de los gastos de la constitución de los préstamos hipotecarios correspondiera al consumidor.No obstantehan desestimado recientemente la petición de un cliente que reclamaba las cantidades aportadas en concepto dey no al banco.Adicae ha pedido "prudencia" a la hora de reclamar, ya que no todos los gastos de la constitución de una hipoteca debe pagarlos el banco, que solo debería abonar los de notaría o registro, que suponen un 10 % del total, o unos 300 euros de media.Ha recordado que existe "controversia" entre los juzgados sobre quién debe hacerse cargo del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.Dadas estas discrepancias, "derivadas a su vez de las contradicciones entre la Ley del impuesto de Actos Jurídicos Documentados y su reglamento de desarrollo", las demandas judiciales interpuestas pueden estimarse parcialmente, es decir, dando la razón en parte al usuarioo por dicho impuesto, ha alertado Adicae.Esto conlleva la no imposición de costas de contrario, es decir, que cada uno se pague sus costes de abogados y procuradores, lo que puede llevar a que el coste de la demanda sea mayor que la cantidad efectivamente recuperada.Por todo ello, Pardos ha invitado a los clientes a que se unan a la reclamación extrajudicial que presentará la Asociación ante las entidades y ante el Banco de España.Adicae ha anunciado también hoy que trasladará al Parlamento propuestas de reformas legislativas en materia fiscal que permitan aclarar qué tiene que pagar el consumidor y qué debe abonar el banco.