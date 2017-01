Trump amenaza a GM con fuertes aranceles si fabrica fuera de EE.UU. coches que vende allí

A través de su cuenta oficial de Twitter, Trump aseguró que el consorcio automovilístico con, en el Estado de Michigan, está vendiendo en Estados Unidos su modelo, que se fabrica en México,El modelo Cruze de la firma automovilística estadounidense se fabrica, junto con los Chevrolet Sonic y Captiva Sport, en la factoría que posee la compañía en Ramos Arizpe, situada en el Estado mexicano de Coahuila.Este comentario de Trump se suma a otras alusiones en Twitter alsí, a mediados del pasado mes de noviembre el presidente electo de Estados Unidos aseguró que había convencido al presidente de Ford, William Clay Ford, de que la compañía no cerrara su factoría de Louisville (Kentucky) para traspasar su actividad a México, una posibilidad que no estudiaba la empresa.En un 'tweet', Trump indicó que, en la que éste aseguraba que Ford iba a mantener su fábrica de Louisville y que no la iba a deslocalizar a México.La compañía indicó que había barajado laaunque afirmó que no tenía planes de cerrar el centro, sino que prevé ampliarlo para asumir la producción de otros modelo, el Ford Escape.