¿Qué precios suben a partir de este domingo?

Los precios terminan el año por encima del incremento salarial pactado en convenio, de la subida de lospúblicos este año y del aumento experimentado por las pensiones, con las consiguientes pérdidas de poder adquisitivo.El IPC ha subido un 0,6% en diciembre respecto al mes anterior y ha elevado ocho décimas su tasa interanual hasta su nivel más alto desde agosto de 2013, el 1,5%, según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, quePor el momento, se mantendrá el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem) a expensas de que se aprueben unosaunque el salario mínimo interprofesional subirá un 8%, hasta los 707,6 euros mensuales en 14 pagas, una de las mayores alzas en los últimos años.Sin embargo, el Gobierno no contempla a, sino que la posible subida se incluirá en la actualización de los Presupuestos Generales del Estado. Sí ha confirmado que las pensiones subirán un 0,25% en 2017, el mínimo legal previsto.En lo que se refiere a lalos precios del sector empezarán el año al alza, debido, entre otros factores, a las subidas en los precios de la materia prima, conn el mes de diciembre.En el caso de lala parte regulada del recibo (que representa en torno a un tercio de la factura), de modo que la evolución de la factura dependerá del comportamiento del mercado mayorista, conocido como 'pool'.En los primeros meses del año, el Congreso tramitará el nuevo mecanismo de, que mantendrá el descuento del 25% para los consumidores vulnerables y que incluirá criterios de renta dentro de los criterios para adjudicar esta ayuda.Lanatural también recibirá a los consumidores domésticos en 2017 con una subida en torno al 3,5% frente al precio del trimestre anterior, en lo que será el segundo repunte consecutivo debido, principalmente, al incremento del 13,7% en el coste de la materia prima.Por su parte, la bombona de butano subió un 4,7% el pasado mes de noviembre, con un precio máximo de 12,28 euros, y no se revisará hasta el tercer martes de enero.En el campo de laTelefónica ha decidido congelar por cuarto consecutivo a partir de enero la cuota de abono, q, una medida que afecta a alrededor de un millón y medio de usuarios. En concreto, esta cuota la pagan los clientes de telefonía fija y banda ancha fija de Telefónica que no tienen contratado ningún paquete de servicios comoLos precios de los paquetes ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones, la opción más común en la actualidad, podrían seguir actualizándose a lo largo del próximo año ofreciendo a los clientes más datos, velocidad y servicios a cambio de nuevas subidas de precios. De hecho,a cambio de más datos.Otro de los aspectos que afectará al bolsillo de los usuarios de telefonía móvil este 2017 es laa partir del 15 de junio del sobrecoste que pagan por utilizar su tarifa móvil desde otro Estado miembro de la UE, conocido como, aunque se establecerán unos límites para garantizar un "uso razonable".

Bajan los peajes

En cuanto a las, Renfe congelará los precios de los billetes de Cercanías y de Media Distancia convencional en 2017 por segundo año consecutivo, según informaron en fuentes de laPor su parte, el precio medio del pdependientes de la Administración del Estado bajará una media del 0,4% en 2017, su. Esta rebaja deriva de aplicar la fórmula de actualización automática anual ligada al IPC.Además, la nueva reducción coincide con la recuperación del tráfico de estas vías y con el hecho de que el Estado tendrá que asumir ocho de ellas tras quebrar las sociedades concesionarias que las gestionaban.

Tasas aeroportuarias

Respecto a las tasas aeroportuarias, el Gobierno debe decidir si las mantiene congeladas o las baja durante los próximos cinco años, tras haberse rebajado un 1,9% en 2016.coincidiendo con la temporada alta para el sector aéreo.Por otro lado, Fomento mantendrá la bonificación del 50% en billetes de transporte aéreo y marítimo de los residentes en territorios no peninsulares y familias numerosas, aunque está previsto que la modificación de la norma que regula estasentre en vigor a finales de marzo.También está por decidir si se mantendrán lasvigentes del 40% por pasajeros en conexión, 100% a las tasas de pasajeros en nuevas rutas y 75% para viajeros adicionales, exención de pago de mercancía en conexión y bonificaciones por insularidad.subirá un 11,1% en 2017 el precio de los sellos para el envío de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta 20 gramos de peso a destinos nacionales, lo que constituye su mayor encarecimiento en la última década.De esta manerafrente a su actual precio de 0,45 euros, según la actualización de tarifas aprobada por la sociedad postal pública.