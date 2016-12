Buena cosecha de cereales en un año de caída de precios

El año que termina ha estado marcado para el campo por una buena cosecha de cereales, el hundimiento de precios en los cultivos herbáceos y las producciones ganaderas y la mala gestión de las administraciones, según el resumen presentado este martes por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA).



, secretario general de la organización agraria durante el balance del año agrario. La falta de presupuestos ha frenado el plan renove previsto en el sector y va a encarecer las pólizas de seguros por el recorte de las subvenciones. También ha dirigido sus quejas a la gestión de las, que han dado problemas en su segundo año tras la reforma. “Si tenían alguna excusa el año pasado por el sistema informático, en 2016 siguen con los mismos problemas”, afirmó. Por ello, ha lamentado que haya quienes no vayan a cobrar al menos hasta abril de 2017 parte de las ayudas de este año.El año va a terminar con unarespecto a 2015. El 62% de la actividad la aporta el sector ganadero, principalmente el porcino, y el 38% restante depende de la agricultura.pero no se tradujo en mayores ingresos para los productores debido a que, según el balance de la organización.Ense ha producido un 15% menos pero ha habido unas buenas expectativas de precios. Ha sido un año “muy bueno” para la cereza y ha seguido, indicó Francisco Ponce, miembro de la Ejecutiva de UAGA. Ha añadido que en las exportaciones de fruta, en el tercer año de aplicación de las restricciones a las producciones europeas.En ganadería,de las explotaciones hasta las 3.769 actuales y 6,6 millones de animales.Por contra, siguió la crisis del ovino. El responsable de ganadería de UAGA, José Luis Iranzo, alertó que si no se lanza un plan estratégico “en cinco o seis años quedarán muy pocas cabezas”.Penella ha destacado que el conjunto del sector, pese a las duras condiciones que atraviesa, sigue creando empleo. Hasta noviembre se ha registrado unhasta superar las 148.000 en total.