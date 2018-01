Montón: "Calvera inició el descalabro y Montes lo multiplicó"

A su juicio,y "llevaron a la caja a la situación en que nos encontramos". "Luis Calvera comenzó este problema", ha dicho Montón, aludiendo al, a lo que ha añadido laSobre esta oficina, ha expuesto que "se hacían sociedades que no traían un dinero y se las dejábamos para ser socios",que generaban unos beneficios que también lo eran. "Eso permitía dar dividendos, pero no se había hecho 'cash' porque no se había vendido nada".El "l director de los negocios inmobiliarios en el centro y el sur de España, Javier Alfaro , y su homólogo de Aragón, el norte y la costa, Juan Antonio Iglesias. Ha dicho, asimismo, que el expresidenteAlberto Larraz son r"Me temo que García Montes se irá de rositas".Como ejemplo de malas prácticas, ha comentado que con García Montes los servicios jurídicos que dependían del área de control de riesgo dejaron de informar los expedientes inmobiliarios, que pasaron al área inmobiliaria. "La CAI no ha sido politizada, para nada", ha dicho Montón, añadiendo que".

Riesgo y provisiones

Agustín García Inda, responsable de Cumplimiento Normativo desde 2004 a 2011 ha considerado, "como un observador externo", que las causas de la situación a que ha llegado CAI son "el riesgo promotor, sobre todo la financiación de suelo", así como los requerimientos de provisión de capital, que "cada vez eran mayores". Ha aludido a la "excesiva concentración de poder".



Ha dejado claro que sus funciones no tenían nada que ver con el riesgo inmobiliario, "no veía las cuentas", y no se considera "en absoluto" corresponsable de los problemas de la caja. Nunca encontró ninguna disfunción en su área de gestión.