El Ibex continúa al alza y la prima sigue cayendo ante la cercanía de un posible rescate

Laura20/08/12 00:00

Está bajando la prima de riesgo porque existe el rumor de que el BCE va a comprar deuda soberana, un rumor infundado por otra parte. Ya verás qué divertido cuando algún pez gordo del BCE salga diciendo que no, que no van a comprar deuda hasta que España no pida el rescate. Entonces la prima se volverá a disparar.