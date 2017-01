El CV Teruel, a por todas frente al Unicaja

El CV Teruel se enfrenta a las 18.00 de hoy al líder destacado de la Superliga, el Unicaja Almería, en la cancha andaluza, donde el equipo anfitrión buscará la revancha de la Supercopa, que ganaron de forma sorpresiva los turolenses el pasado 7 de diciembre. Los almerienses parten, no obstante, como favoritos como equipo imbatido en la competición liguera. Sin embargo, el conjunto naranja, irregular en la liga, demostró hace exactamente un mes que es capaz de ganar a cualquiera, incluido el todopoderoso conjunto andaluz.



Los turolenses llegan al último partido de la primera vuelta como cuartos clasificados, pero inmersos en una racha de buen juego y resultados que alcanzó suy no se juega otra cosa que el orgullo de cerrar la primera mitad de la máxima competición nacional imbatido. Por el lado turolense, hay ambición de puntos para escalar puestos y volver a los lugares de la cabeza, en los que ha sido un nombre fijo durante la última década. Sin embargo,gracias a los cinco puntos que llevan de ventaja los baleares. En caso de perder, los naranjas podrían verse superados por el Cajasol.El entrenador del CV Teruel,–11 puntos a favor de los almerienses– porque, como recordó, sus jugadores "ya les ganaron una vez y pueden volver a hacerlo". Aclaró, no obstante, que. Reconoció que en el Unicaja existirá el estímulo añadido de resarcirse de la inesperada derrota sufrida en la Supercopa.El preparador turolense aclaró que los tres puntos en liza son importantes para. "No nos conformamos con el cuarto puesto en la competición regular", dijo. Miguel Rivera añadió que– provocó "un subidón" de moral, pero advirtió de que eso ocurrió "hace un mes" y hay que centrarse en ser "lo más competitivos posible en la liga" para aspirar al título.El choque es intrascendente de cara a la Copa del Rey –que se disputará entre los seis primeros clasificados de la primera vuelta de la liga–, donde los dos equipos han asegurado ya su participación.para calentar motores de cada a uno de los partidos más clásicos del voleibol nacional., a pesar del jugar en el pabellón Moisés Ruiz y de la notable ventaja de los andaluces en la clasificación. Afirmó que, aunque los turolenses han mantenido una trayectoria titubeante en la liga, nunca los ha descartado como candidatos al título liguero. "y ahora está en condiciones de ganar a cualquiera", sentenció.