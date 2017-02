El CV Teruel no se rinde y sale victorioso de Melilla

Sabía Rivera que el viaje a Melilla no iba a ser fácil; que la escuadra local, con la salvación casi en el bolsillo en su estreno en la élite nacional, la Superliga, juega sin presión, y más en casa. El duelo no fue brillante, sí emocionante por el desenlace final. Un enfrentamiento sometido a continuos errores en los dos bandos; fallos en el saque, en los remates, poca consistencia en al recepción... Así perdió el CV Teruel el primer set, que nunca tuvo controlado y que llevó a los titulares Radunovic, Lech y Folguera a ser cambiados mediada la mitad de la manga para desespero del técnico naranja, que no encontraba soluciones.

Mahdjoubi y Javier Monfort marcaban el ritmo de un Melilla que no supo mantener la tensión en el segundo parcial, que sí tuvo acento aragonés, con los principales espadas en la pista (22-25). El CV Teruel tenía que arriesgar para poder regresar a la capital mudéjar con una sonrisa, pero lo que se encontró es a un Melilla que volvió a tomarle la medida en la red. El equipo de Abdelkader hizo buenos los fallos del rival para llevar el tercer set a su terreno. Pese a los intentos de Rivera cambiar la dinámica, retirando a Altayó y colocando a un acertado Bugallo (24-21). El CV Teruel salvó dos bolas de set, pero la tercera se le fue.

La buena inercia del Melilla se mantuvo en la siguiente manga, muy igualada. La escuadra turolense se animaba con los puntos de Ereu, Lech, Radunovic y un imperial Víctor Rodríguez al bloqueo (siete puntos). Pero no terminaba de despegarse de un Melilla que llegó a empatar en el momento más crítico (22-22), pero al final no supo resolver. Ahí se acabaron las opciones para los locales, porque el CV Teruel en el ‘tie break’ no dio opción a la sorpresa.

«Nos quedan muchos puntos de análisis en los que incidir, porque no hemos hecho un buen partido. Pero cuando el equipo contrario nos tienen contra las cuerdas peleamos y peleamos», valoraba Rivera. Ahora, toca pensar en la Copa.

Ficha técnica (2-3)

CV Melilla: Javier Monfort (15), Méndez (2), Vicente Monfort (1), Dos Santos Junior (7), Iribarne (7) y Mahdjoubi (29) -sexteto inicial-, Alcober (líbero). También jugaron Mohamed Faisal, Tahiri, Morabet (2), Ramírez.

CV Teruel: Radunovic (15), Víctor Rodríguez (10), Altayó (6), Lech (17), Folguera y Ereu (14) -sexteto inicial-, Vinicius (líbero). También jugadron Reñé (1), Torcello (1), Carlos Jiménez (1), Bugallo (1) y Osorio.

Sets: 25-23 (27 min), 22-25 (31 min), 25-23 (24 min), 23-25 (29 min) y 13-15 (18 min).

Árbitros: Francisco Sabroso Moratilla y Rafal González Tabares.

Incidencias: Partido disputado en el pabellón J. J. Imbroda de Melilla ante 150 espectadores.