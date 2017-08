Campeón de Europa en la catedral de la velocidad

Luis Carlos Maurel siempre deseó ser piloto. Su sueño, palabra que brota de los labios del deportista para definir la indescriptible sensación que provoca una gesta particular. Su sueño desde que con poco más de dos años sabía sostenerse sobre dos ruedas y a los cinco le regalaron la primera moto. Maurel aceleró en una época en la que el motociclismo de velocidad en Aragón estaba huérfano de referentes y de éxitos. Hasta que con 25 años, y la estación de verano dándose a conocer, Maurel experimentó la increíble emoción de ver hecho realidad su aspiración infantil. Y en un escenario sagrado, Assen (Holanda), la catedral del motociclismo. Maurel celebra los 25 años del título de campeón de Europa de la cilindrada de 250 cc. Un hito que le abrió las puertas del Mundial a un hombre que vive con intensidad el deporte. "Sigo yendo al Mundial por mi trabajo en la empresa de frenos Galfer. Antes los pilotos éramos unos ‘directores de orquesta’ para conseguir nuestros objetivos: nos convertíamos en piloto, mánager, empresario… Hoy en día todo eso ya se ha perdido. Ahora es mucho más profesional", cuenta el zaragozano.

Luis Carlos Maurel echa la mirada atrás. 1992. "Llevaba varias temporadas como profesional del motociclismo. En 1988 ya fui campeón de España júnior en 250 cc con una JJ Cobas y al año siguiente di el salto internacional al Europeo de la cilindrada de la mano de Ibercaja, que siempre me acompañó y apoyó mi trayectoria deportiva. También competí en el Nacional de Superbikes con Suzuki Mur y más tarde con Yamaha España", relata el aragonés, que entonces ya tenía claro cuál era la cima de su podio personal. Sigue el relato: "Creo que 1990 podía haber sido un gran año pues llegué a liderar el Europeo con Yamaha Ibercaja, consiguiendo mi primera victoria internacional en Hungaroring (Hungría), y fui subcampeón de España de SBK. Luego firmé con Honda Pons para entrar dentro del Mundial pero finalmente Repsol, que daba nombre al equipo, se retiró temporalmente de los patrocinios en 1991. Este año solo corrí Superbikes: en el Nacional, donde fui otra vez segundo, y en el Mundial, entrando en el ‘top 10’".

Maurel siempre ha tenido vocación de triunfador. "Tener mentalidad de campeón es esencial", confesaba el piloto mientras abrazaba el título único para la historia de la velocidad en Aragón. Sacrificio era la palabra que definía la carrera de un hombre que tuvo que combatir en su época la crítica falta de apoyos para pelear por una moto oficial. Su reto, y por lo que siempre luchó, era el primer cajón del podio en un Mundial. Hace 25 años, la puerta al principal certamen del calendario de las dos ruedas era firmar una gran actuación en el campeonato continental. "Mi situación era compleja. No tenía ninguna oferta ni programa demasiado interesante. Hasta que un día me llamó Manuel Soler Bultó, director deportivo de la Real Federación Motociclista Española (RFME), quien me propuso que me subiera a las Aprilia del equipo nacional para intentar ganar el Europeo de 250 cc. En aquella época los pilotos que podían acceder al Mundial, además de los ya inscritos, eran los que firmaban los tres primeros puestos del Europeo, del AMA (las Superbikes que se desarrollan en Estados Unidos) o del All Japan. De hecho, el Europeo de 250 cc en 1991 lo ganó Max Biaggi (poseedor de seis títulos mundiales). Lógicamente acepté", evoca.

La gloria en Assen