Márquez: "Parecía que Brno lloraba por Ángel"

"Es lo importante, sobre todo, ya lo hemos hecho en línea de meta y en el podio. Se la dedicamos al gran Ángel, al maestro. Hoy parecía que Brno lloraba por él, luego se ha secado para que tres españoles estuviesen en el podio", expresó el piloto catalán en declaraciones a Movistar MotoGP.

Tras una victoria que ganó gracias a la estrategia al más puro estilo Ángel Nieto, Márquez puntuó con un "9,5" su táctica en el día de hoy. "La verdad es que un 9,5 de estrategia. Hubiese sido perfecta si hubiese escogido bien el neumático de agua. He arriesgado, he visto cómo estaba la situación, he visto cómo estaba el cielo, cómo estaba la pista y he puesto el blando para empujar dos vueltas, cuatro o cinco y entrar, pero he visto que era peor", puntualizó.

"Me iba pasando la gente, no encontraba la tracción, y entonces en la tercera vuelta dije 'voy a dentro y ya me apañaré con los 'slicks'', porque aún estaba bastante mojado. Esto me ha servido para coger ritmo. Sí que me he estado a punto de caer 4 o 5 veces al principio, pero una vez que he pasado la línea de meta y he visto 'P1+20' dije 'toca gestionar la carrera y toca llegar al final'", añadió.

El tricampeón del mundo destacó su buen fin de semana en Brno y quiso disfrutar de esta victoria antes de llegar al próximo Gran Premio en Austria. "Ha salido un fin de semana muy bueno, sabemos que la semana que viene hay otra carrera donde el año pasado sufrimos mucho pero bueno, ya llegará, de momento estamos aquí", apuntilló.

"Es cierto que durante todo el fin de semana me he encontrado muy cómodo en agua y en seco. Lo importante es buscar esta estabilidad, este equilibrio, para ser rápido en todas las situaciones y estar arriba, y lo hemos sabido aprovechar en un circuito que me cuesta. En seco hubiese sido más difícil porque Dani (Pedrosa) iba muy rápido, y las Yamaha se ha visto cuando se ha secado al final que ya estaban ahí", continuó.

Con respecto a la clasificación mundial, donde Márquez se coloca ya catorce puntos por delante de Maverick Viñales (Yamaha), el piloto de Repsol Honda quiso destacar que lo importante es haber ganado en un circuito donde esperaban "perder puntos".

"Sé que Maverick está a catorce (puntos). Cuando he pasado línea de meta lo primero que he hecho es mirar la pantalla para ver dónde estaban los demás. Pero he visto que todos estaban arriba. Lo importante es que en un circuito donde teníamos previsto perder puntos hemos ganado. Este campeonato es muy largo. Como se ha visto, los cinco primeros estamos siempre arriba, así que será un campeonato muy largo", concluyó.