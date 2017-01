Un Dakar para el 'ángel'

El transcurso del Dakar, con dos jornadas suspendidas y alrededor de 1.500 kilómetros sin disputar, está resultando más complicado de lo esperado. La pasada semana, la entrada del rally en Bolivia trajo lluvias torrenciales y la imposibilidad de completar el tramo Tupiza-Oruro; este martes, un gigantesco desprendimiento de tierra también provocado por las tormentas obligó a suspender la etapa reina. El paso de los pilotos quedó bloqueado en Jujuy (Argentina) y no hubo opción de encarar la distancia entre Salta y Chilecito, en un episodio que trajo a la memoria la edición de 2013.



Era la quinta ocasión en que la carrera se desarrollaba en Sudamérica., hasta que un tremendo temporal sorprendió a la organización en la octava etapa, ubicada, precisamente,(Argentina). El agua caída con violencia sobre la cordillera de los Andes derivó en ríos de fango que descendieron hasta llegar a las pistas y hacer que un buen número de motociclistas quedasen atrapados. Ahí apareció la figura del aragonés, conocido desde entonces como elHabía viajado como mochilero de Kawasaki -concretamente de Juan Ortiz, Diego Demelchori y Patricio Cabrera- y. "Cuando vi lo que estaba sucediendo no dudé ni un segundo: la competición había terminado para mí.", explica el de las Parras de Castellote, recordando una hazaña que duró más de 15 horas. "Atravesaba una situación dramática, cubierta completamente por una ola. Si no llego a tiempo no sé qué hubiese pasado", señala, y reconoce que su actuación cambió en parte la mentalidad competidora.a la meta y no tenga en cuenta los peligros", continúa Martínez, que acabó recibiendo el reconocimiento de todos. "Al principio mi equipo me abroncó por colaborar con los rivales, pero el enfado se les pasó al comprobar la repercusión que había tenido.", ensalza, antes de valorar lo que está siendo el Dakar 2017.. A nosotros aquel día se nos dijo que continuáramos, y en eso consiste la prueba de motor más dura del planeta. Este año están suspendiendo las etapas y todo parece aburrido., pero tampoco es normal tanto parón. No beneficia al espectáculo", lamenta este albañil de 39 años que no deja de soñar con una nueva oportunidad."Mi primera vez fue en 2012, cuando construí una moto -base de una Kawasaki, motor de arranque de enduro, embrague automático, sujeciones en polietileno y cola de una Yamaha- con mis propias manos y marché para cumplir mi gran reto. Después, en 2013, viví una de las experiencias más maravillosas de mi vida ayudando al resto.. No me cierro en banda, aunque sé mejor que nadie lo que cuesta -hacen falta unos 70.000 euros- participar y que no será fácil", concluye.