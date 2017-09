El inframundo se apodera de la Zona Zero

Reyes, reinas, juglares y personajes legendarios, incluido el monarca de Sobrarbe y Ribagorza, Gonzalo I, han convertido este sábado el Centro Pirineos BTT Zona Zero en un escenario muy especial sobre el que se ha librado ‘La Batalla del Inframundo-I Giant Trail’, una prueba novedosa de carácter lúdico-social con dos posibilidades de recorrido y que ha reunido en Aínsa a 230 participantes.

La excelente climatología ha dado más realce al estreno de esta particular cita en la que los corredores han recibido una pequeña espada en el mismo momento de tomar la salida. Por delante, 45 kilómetros para unos y 65 para otros, con la ruta del Valle del Inframundo como eje de las operaciones. Pese a no ser puramente competitiva, la exigencia de los tramos ha quedado comprobada, puesto que hasta 30 de los ciclistas no han logrado regresar al punto de partida sobre dos ruedas.

Jofre Casas ha sido el más rápido en el circuito de 65 kilómetros, en categoría absoluta, con Manu Gómez y Samuel Jiménez en el segundo y tercer puesto respectivamente. En categoría femenina la mejor ha resultado Janet Puiggros. Respecto al circuito de 45 kilómetros, han copado el podio, por este orden, Markel Uriarte, Bernat Reguant y Vicente Labaila. La francesa Deborah Cros se ha impuesto en categoría femenina absoluta. Los tres primeros clasificados de cada una de las distintas categorías han recibido el premio: una espada con un significado especial después de recorrer algunos senderos con un poso histórico enorme.