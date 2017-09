Motorland, el circuito favorito de Marc Márquez

"¿Quién tiene ganas de Aragón?", se pregunta este martes la estrella de Repsol Honda Marc Márquez. El piloto de Cervera llega a Alcañiz y a un circuito que le “apasiona”. Siempre que habla de Motorland, una sonrisa invade su rostro, y no puede evitar recordar que es uno de sus circuitos favoritos. El líder del Mundial en de Moto GP ha levantado la moto en señal de victoria en tres ocasiones en el trazado alcañizano. En 2011, cuando pilotaba una Suter en Moto 2 en 2011; y en la categoría reina dos veces más: en 2013 y en la pasada edición, cuando se coronó campeón del mundo. Desde 2013, Motorland no conoce otro 'poleman' que no sea Marc Márquez.

"Estoy contento de llegar a Aragón este fin de semana. Intentaremos dar el cien por cien delante de nuestros aficionados y luchar por la victoria como hicimos en Misano. Apretaremos desde el FP1 hasta la última vuelta de la carrera", ha asegurado Márquez.