Samitier y Castrillo, a la conquista del mundo

Las carreteras noruegas van a encargarse en este 2017 de repartir las coronas mundiales del ciclismo . La ciudad de Bergen es el centro neurálgico desde este domingo de una competición con multitud de categorías y que contará con representación aragonesa. Será en la división sub 23, donde el barbastrense Sergio Samitier y el jaqués Jaime Castrillo , ambos del equipo Lizarte, van a tomar parte tanto en la contrarreloj como en la prueba en línea . La gran temporada que han firmado los dos corredores oscenses en el circuito amateur les ha abierto de par en par las puertas de la selección española que dirige Pascual Momparler.

Para Samitier es el estreno en una cita mundialista, mientras que Castrillo repite en Noruega tras su participación en 2016. Junto a ellos estarán tres ciclistas que ya forman parte del pelotón profesional: Iván García Cortina (Bahrein), Jon Irisarri (Caja Rural) y Héctor Carretero (Movistar). Los cinco ya lucieron los colores nacionales en el Europeo de Herning.

«La verdad es que estoy muy contento. Todos los días no se tiene la oportunidad de ir a un Mundial», señalaba Samitier antes de poner rumbo a territorio escandinavo. «Es una recompensa al trabajo de la temporada. Ahora hay que afrontarlo con ganas. A por todas», añadía el barbastrense, cuyo ejercicio ha estado jalonado de abundantes éxitos. Hasta en ocho ocasiones ha triunfado el del Lizarte, dando continuidad y reafirmando lo que ya venía demostrando desde el año pasado.

Su compañero y amigo Jaime Castrillo expresaba el regocijo por ser alineado nuevamente con la rojigualda. «Siempre es muy bonito ir con la selección. Es un premio después de una temporada con bastante regularidad», manifestó el ciclista de la formación navarra. En efecto, el jacetano ha dibujado una trayectoria en equilibrio marcada en todo momento por un enorme potencial que también le ha hecho alzar los brazos en meta en más de una oportunidad. Dos carreras y el título de campeón de España contra el crono, en su categoría sub 23, han adornado más un palmarés ya nutrido desde edades tempranas.

Samitier y Castrillo debutarán este lunes con la contrarreloj de 37,2 kilómetros. La pareja aragonesa tratará de dejar bien alto el pabellón español. «Creo que es un terreno que se adapta mejor a nuestras características, aunque somos conscientes de que hay gente mejor. Mi objetivo se podría decir que es el top 10», señaló Castrillo. «Hay un repecho de un kilómetro al 8% en el circuito, tanto en la crono como en la ruta. El del Europeo era muy plano», dijo Samitier sobre el estreno de mañana.

Es común para ambos la alegría por compartir juntos «una experiencia muy bonita, va a ser increíble. Es un gran logro para el ciclismo de la provincia de Huesca». La motivación es desbordante para ambos, si bien son conscientes de las dificultades que se enfrentan por la calidad de los rivales y por el kilometraje. Tanto la crono como los 191 kilómetros de la prueba en línea del viernes son recorridos más largos que los que acometen en carreras amateurs.

Más acostumbrados a ello están los otros tres miembros de la selección española, en la que el teórico líder es García Cortina, quien se dejó ver incluso en alguna etapa de la Vuelta a España. Pese a que el primer planteamiento es trabajar para Cortina, ni Samitier ni Castrillo renuncian a buscar su cuota de protagonismo y ese sueño de la conquista mundial. «La idea es trabajar para él, pero si surge una oportunidad no la voy a desaprovechar. Me gustaría buscarla aunque será complicado. El circuito no parece excesivamente duro pero se hará duro», aseguró Samitier. «Sobre el papel Cortina es el que más ritmo tiene. Nosotros, siempre apoyándole, podemos jugar nuestras bazas», afirmó Castrillo, que incluso señaló a ‘Sami’ «porque el circuito se le adapta bien». La mayor vigilancia sobre Cortina podría favorecerles.

Castrillo pasará al Movistar

Jaime Castrillo da ya sus últimas pedaladas en el mundo amateur, ya que Eusebio Unzué confirmó recientemente su paso al Movistar de profesionales. «Estoy muy contento. Son palabras mayores. Es un objetivo cumplido pero hay que ir a por más», comentó. Samitier podría seguir sus pasos hacia la escuadra telefónica. «Tengo que hablar con Eusebio estos días», declaró. Si no es con Movistar, «tendré más opciones».