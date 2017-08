Cooper: "Es una pasada lo que hemos hecho, un regatón"

El campeón olímpico de K1 1.000 Marcus Cooper Walz, que obtuvo hoy plata en k2 500 en los Mundiales de piragüismo junto con Carlos garrote, Cristian Toro y Rodrigo Germade, definió como "una pasada" lo que habían hecho, "un regatón", a su juicio.

- Cooper: "Estoy contentísimo, poco más que añadir a mis compañeros. Estamos muy contentos, al principio parecía que sabor agridulce porque queríamos luchar por ganar, eso está claro; es una pasada lo que hemos hecho, un regatón. Subcampeones del mundo es una pasada, a ver si la temporada que viene estamos todavía más encima, y al final el objetivo más grande que es Tokio. Hay que seguir trabajando, nos vamos muy contentos todos".

- Garrote: "Si me llegan a decir a principio de temporada este resultado no me lo hubiera creído. Hemos llegado aquí en un momento de forma increíble. Para mí sabe a mucho más que un oro, hemos realizado un regatón, hemos arriesgado y creo que ha sido una carrera muy dura. Los alemanes han llegado muy fuertes al final y han sido merecidos vencedores".