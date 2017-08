Cooper, tras ganar el oro: "Nos ha salido un carrerón y casi no me lo creo"

El campeón olímpico Marcus Cooper Walz reconoció, tras ganar la medalla de oro junto al gallego Rodrigo Germade en la prueba de K2 500 metros de los mundiales de piragüismo de Racice (República Checa), que "casi" no se creía el "carrerón" que les había salido.

"Estamos contentísimos, casi no me lo creo. Es una pasada poder sacar esta medalla de oro (...). Hemos entrenado muy duro estos últimos meses y con muchísima ilusión. Era una modalidad que llevábamos tiempo queriendo hacer y nos ha salido una pasada de regata, no solo por el hecho de ganar que es una pasada, pero nos ha salido un carrerón", explicó en unas declaraciones facilitadas por la Federación Española de Piragüismo.

En su opinión, Germade y él salieron "muy fuertes" y se fueron desde el principio. "Impusimos un ritmo medio superbueno y, por así decirlo, relativamente cómodo y preparando el ultimo tirón final. No han sido capaces de cogernos y hemos llegado a meta y ha sido una alegría enorme", añadió.