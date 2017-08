Clara Playan: "El Bizkaia-Durango me da la oportunidad y voy aprovecharla"

Playan cuenta que el ciclismo "se trata de un deporte en grupo, el trabajar para alguien, es decir, ya no eres sólo tú como puede ocurrir en otro deporte sino que hay un equipo y toca pensar en el beneficio para todas, y todo esto es algo que me motiva".

La joven comenzó a practicar ciclismo hace dos años gracias a un amigo que la incitó a que lo probara y lo hizo con una bici de su padre "pero desde el primer momento vi que me iba a gustar, y de hecho a los dos meses ya me había comprado una bicicleta nueva", cuenta entre risas.

También practica duatlón y triatlón, si bien, ha confesado que "nadar no es mi pasión, pero viene bien para compaginar el correr y la bicicleta".

Playan se ha dedicado siempre al atletismo, pero cuenta que ese deporte le pasaba factura y acababa con muchas lesiones. "Me gustaba tanto que metía muchas horas y acababa lesionándome por lo que decidí compaginarlo con la bici y la natación, de esa forma conseguía repartir el tiempo que le dedicaba a correr y evitaba lesionarme con tanta frecuencia", ha explicado.

"Llegué a fracturarme la cadera por estrés y estuve durante mucho tiempo arrastrando una lesión tras otra, por lo que empezar con la bicicleta me ha permitido seguir practicando atletismo pero no a tanta intensidad", ha relatado esta joven ciclista.

Aunque tiene intención de continuar con el triatlón, Playan, miembro del equipo del Stadium Casablanca, se decanta por el duatlón ya que, asegura, "corriendo me siento bien otra vez".

Para Clara Playan estudiar y trabajar nunca han sido un impedimento para salir a entrenar: "tengo que adaptarme a los horarios pero siempre consigo sacar tiempo, me gusta tanto que siempre busco la manera de poder salir, no me supone ningún sacrificio".

Respecto a las competiciones reconoce que intenta ir con tranquilidad aunque no siempre les resulta fácil y en cuanto al ciclismo comenta que aunque ha realizado pruebas no lo había hecho a nivel competitivo hasta ahora, algo que, reconoce, es "muy diferente".

"En una competición no solo vale la fuerza, hay que saber moverse en el grupo, estar atenta, saber colocarse, y tener mucha visión de carrera y yo por ahora no lo tengo", ha lamentado Playan quien además apunta que "cuando llegas a una carrera y no estás seguro o no es tu terreno siempre da un poco más de reparo".

Su próxima cita será este fin de semana en Francia, donde junto al equipo ciclista femenino Bizkaia-Durango dará todo para conseguir una buena posición.

"La directora del Bizkaia es muy agradable y me ha incitado a probar todas las carreras que pueda para saberme manejar cuanto antes, ya que para aprender hay que probar y probar", expresa emocionada.

En septiembre participará en el triatlón de Mequinenza y cuenta que tras esta prueba bajará la intensidad de las pruebas: "después del triatlón me daré un poco de baja esta temporada, ya vale de tanto competir".

A pesar de haber tenido una temporada llena de infortunios, Playan no se rinde y va con fuerzas en su nueva etapa.

La última carrera que realizó fue hace dos semanas en Pamplona y no tuvo el final que esperaba porque, recuerda: "me caí nada más empezar, cosas que pasan, se me fastidió la bici y ya no pude enganchar al grupo, supongo que por falta de experiencia".

Sin embargo, la anterior competición le fue bastante bien y no pierde la esperanza frente a las próximas carreras. "Lo estoy cogiendo con muchas ganas", asegura.

La zaragozana dice encontrarse con muchas ganas y ahora toca esperar a ver qué ocurre en las próximas carreras. "Supongo que habrá mucho nivel pero haremos lo que se pueda, voy con muchas ganas y eso es lo primordial", concluye.