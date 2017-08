Cita mundial para Pablo Abián

Pablo Abián lanza el volante hacia Glasgow, destino de una de las competiciones de caché del calendario de bádminton: el Mundial absoluto. El olímpico aragonés, de 32 años, disputa desde mañana en tierras escocesas su octavo campeonato con la misma ambición que sigue exhibiendo en los más de tres lustros que lleva instalado en la élite nacional e internacional. "Siempre digo que el llegar arriba es complicado pero mantenerse aún más. Es importante seguir en el ranquin mundial en torno al 35 y competir en las citas más importantes, como son unos Mundiales", resalta el jugador del Recreativo IES La Orden, que saltará a la pista del Emirates Arena para hacer su debut ante el indio Sameer Verma.

El líder nacional se ha preparado a conciencia para abordar la exigente cita. En la Residencia Blume de Madrid, su hogar, el aragonés entrena cinco horas diarias para mantenerse arriba y seguir sumando éxitos, con los que se ha construido un currículum que le ha abierto la puerta de europeos, de mundiales y de la cita estrella para todo deportista: los Juegos Olímpicos hasta en tres ocasiones. "Todo es fruto del trabajo diario, del esfuerzo, del sacrificio, de horas y horas de entrenamiento y, sobre todo, de las ganas de seguir mejorando. El objetivo es seguir siendo competitivo", asegura el bilbilitano. A las órdenes de su hermano Javier, presente también en Glasgow, el internacional llega al torneo con buenas sensaciones, tras ganar a finales de junio el White Nights International en Rusia, completar el díptico americano en Canadá y Estados Unidos y permanecer concentrado diez días en Hungría, donde ha buscado sparrings de nivel internacional.

"La verdad es que físicamente me encuentro muy bien y mentalmente también. Lo más importante es pensar año a año, y marcarme unas metas a corto plazo. Seguir sumando de cara al ranquin mundial y estar arriba para perseguir la clasificación para los Juegos de Tokio en 2020, el verdadero reto. No me pesa pensar que Tokio está a tres años vista. En este sentido estoy tranquilo", afirma Abián.