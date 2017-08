Jorge Arcas: “Todo corredor quiere llegar a una gran vuelta y yo tengo esta oportunidad”

Comentaba usted en su perfil de Twitter, cuando se conoció la composición del Movistar, que había cumplido un sueño. A veces se hacen realidad. Es su caso.

Lo que todo corredor quiere es llegar a una gran vuelta y yo tengo la oportunidad de participar en la Vuelta a España. Ahora, a intentar aprovecharla y que salga bien.

Una oportunidad que no es cualquier oportunidad, el competir en una prueba de tres semanas.

Desde pequeño las he visto por la tele. Todos los que son aficionados al ciclismo y al deporte ven estas carreras. Tengo la opción de estar ahí y quiero demostrar que lo puedo hacer bien.

Llámense sueños u oportunidades. Como usted bien dice, se trata de aprovechar las circunstancias y pelear para que sea la primera de muchas grandes rondas.

Eso es. Esto es un objetivo nuevo que debemos afrontar.

Hablando ahora de objetivos, ya que lo menciona. ¿Se ha planteado alguno en concreto?

Mi objetivo va a ser siempre ayudar a los jefes del equipo y aportar lo que puedo. En el equipo ya saben que estoy aquí para ello. Luego, si se da la opción de coger una escapada y nos dan libertad, intentarla pillar.

¿Intuye dónde? ¿Se ha marcado en rojo alguna etapa? Puede decirlo que no se lo contamos a nadie.

No, no, no me he marcado ninguna etapa. Eso ya se tiene que ir viendo día a día según vayan las cosas.

¿Nervios, emoción, responsabilidad? ¿Qué siente Jorge Arcas en los instantes previos a dar las primeras pedaladas de la Vuelta?

Es una mezcla de todo. Hay nervios, hay ilusión. Es algo nuevo que había estado esperando tanto tiempo y ya se acerca ese momento.

¿Qué le comentan los directores y los compañeros, en especial los que llevan ya muchos kilómetros en carreras de este tipo?

Me dicen todos que tengo una oportunidad muy bonita. Es una pena que no puedan estar Alejandro (Valverde) y Nairo (Quintana), eso hace que el equipo haya traído gente más joven y que no tengamos tanta responsabilidad. A ver si le sabemos sacar partido.

Debuta con el Movistar, mejor escuadra UCIPro Tour desde 2013 y que no se ha perdido una sola edición de la Vuelta desde que se creó en 1980 como Reynolds.

Hace más ilusión aún porque es el mejor equipo de España. Es la vuelta de casa y ya es un logro estar en la salida dentro del nueve.

Van a iniciarse los nueve con una crono por equipos. ¿Cómo se adapta a esa disciplina?

Es una disciplina que no se hace mucho. Hemos entrenado estos días para compaginarnos bien porque nunca habíamos coincidido los que estamos aquí.

Una pega le ponemos a la Vuelta 2017. ¡Con la de veces que ha pasado por Sabiñánigo y alrededores y este año, nada, ni en ‘Sabi’ ni en todo Aragón!

Es una pena que no pase por Aragón pero seguro que hay aficionados aragoneses por las carreteras. Y sobre todo gente de Sabiñánigo, que estará cerca apoyándome.

El que no estará cerca será Ángel Vicioso. Con su adiós del pelotón internacional queda usted como referente aragonés.

Es una lástima que Ángel haya decidido dejarlo. Ha sido un gran ciclista que ahora tiene sus proyectos a realizar. Estoy yo, así es, pero viene gente joven por detrás. Les ayudaré en lo que pueda. A ver si pronto somos bastantes.

Vienen, y vienen fuerte, Sergio Samitier y Jaime Castrillo desde el Lizarte, filial del Movistar. ¿Imagina que comparten equipo?

Podría ser. Es una opción cercana. A ver si lo consiguen, como yo. Están haciendo una gran temporada. Eusebio (Unzué) se habrá dado cuenta.

Y ahí está también Fernando Barceló. Cofidis ya le está probando.

Tiene calidad sobrada para estar en profesionales. Al año que viene puede estar con ellos, seguro.