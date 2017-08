Una aragonesa se sube al podio del campeonato europeo de 'agility' en Italia

La zaragozana Carmen Briceño, subcampeona del mundo de 'agility' en 2014, se ha vuelto a subir al podio. Esta vez, en Italia, de la mano de su perra Narnia, con la que ha quedado tercera en la categoría de perros pequeños durante la celebración del campeonato europeo de esta disciplina: el 'EO Agility 2017'.

El mundial celebrado en septiembre en Zaragoza reconoce que brindó un "gran impulso" a esta práctica deportiva, en la que de nuevo la joven estudiante de veterinaria, amante de los animales, ha vuelto a despuntar en el panorama internacional frente a más de 200 perros clasificados, cerca de 80 en la final de su categoría.

"El año pasado fuimos por primera vez al europeo a ver cómo nos defendíamos las dos, pero la perra era muy jovencita. Esta vez éramos un binomio más competitivo; veníamos de ganar el campeonato de España (en mayo) y nos vimos más fuertes las dos, con más esperanza y posibilidades de ganar", confiesa Briceño, quien reconoce que a pesar de todo, "hasta que no estás allí arriba en el podio, y lo has hecho, no te lo terminas de creer del todo".