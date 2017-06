Miralbueno abre sus puertas al mejor sófbol

Pero, ¿qué es el sófbol? "Es una variante del béisbol, pero con unas dimensiones más reducidas del campo y con una bola más grande", resume Eduardo Lahuerta, presidente del club aragonés. "Además, hay alguna variación más en el reglamento como, por ejemplo, que la bola se lanza desde abajo, en forma de arco, y no recto como en el béisbol", agrega.

El Miralbueno impulsó la sección de sófbol hace cinco años y ha ido dando pequeños pasos temporada a temporada. Ahora cuenta con un equipo absoluto, que será el que pelee por ascender a la máxima categoría, y otro sub-16, en el que tratan de inculcar los valores de este deporte a las más pequeñas.

"Una de las razones por las que hemos decidido organizar este campeonato es para promocionar este deporte en Zaragoza y en Aragón. Queremos impulsarlo entre los más jóvenes", subraya Lahuerta. El Miralbueno se enfrentará durante el fin de semana al Lions Capitalinas Gran Canaria, al Ishbiliya Sevilla y al CS Fénix Valencia. El formato de competición consiste en una primera liguilla en la que se cruzan todos contra todos y una gran final entre el primero y el segundo. El ganador se enfrentará dentro de unas semanas al último clasificado de la División de Honor por un puesto en la máxima categoría.

"Nosotros vamos a por todas, queremos estar en la final. No tenemos muy claro el nivel de nuestras rivales porque no nos hemos enfrentado todavía a ellas, pero sabemos que hemos entrenado muy bien. Además, el hecho de ser los anfitriones nos da un plus más de energía", explica el máximo responsable del club.

Jesús Herrera, el entrenador del equipo, dispone para el campeonato de 17 jugadoras en un colectivo en el que destaca la mezcla de juventud y veteranía. Algunas apenas son mayores de edad y otras superan la treintena. ¿El motivo? "El sófbol estuvo en auge en Zaragoza hace una década y hubo un grupo de chicas que se aficionaron. Sin embargo, se fue perdiendo hasta que hace unos cinco años decidimos intentar recuperarlo. Empezamos por los colegios, institutos… hace tres años se consolidó el grupo y la temporada pasada empezamos a competir en los primeros campeonatos con este equipo que es una mezcla de las jóvenes y las veteranas", explica Lahuerta.

El Miralbueno debuta esta tarde a las 16.00 contra las Capitalinas de Gran Canaria y el encuentro es, como todos los del campeonato, de entrada gratuita en las instalaciones del campo municipal de sófbol de Miralbueno. La final está prevista para el domingo a las 12.00.