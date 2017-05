Colo-Colo quiere ser de Plata

El presupuesto para completar la campaña en Plata rondaría los 100.000 euros, pero la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) obliga a emitir, como mínimo, 140.000. Una cifra que, según sostiene el presidente, Alberto Meseguer, se puede alcanzar a través de subvenciones, acuerdos de patrocinio y cuotas internas (socios y plantillas de todas las categorías).

“Próximamente me reuniré con el director general de Deporte del Gobierno de Aragón, Mariano Soriano, para exponerle el caso. Además, intentaremos que la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento colaboren de alguna forma con nosotros”, explica Meseguer, quien además pretende trasladar un informe a varias empresas. “Llevamos semanas haciendo números y construyendo argumentos atractivos. Los dirigentes tienen que sentir que su inversión en el Colo-Colo FS les va a generar un retorno”, añade, antes de adelantar que también habrá una “campaña emocional”.

Este mismo martes, los protagonistas del campeonato liguero grabarán un vídeo que incidirá en la importancia de encontrar soporte. Solo así se evitará un trance tan amargo como el que soportaron en 2015. “Hace dos años también ganamos la competición, pero no teníamos recursos para dar el salto. Los dirigentes decidieron que ni siquiera íbamos a disputar el ‘play off’, pero la Federación nos obligó a hacerlo. Si no, hubiésemos recibido una sanción severa”, recuerda Alfonso Martínez, entrenador del Colo-Colo FS, y destaca la “desgana” con la que afrontaron la eliminatoria.

“Llevábamos una semana sin entrenar cuando nos dijeron que teníamos que jugar sí o sí. Algunos estaban de exámenes; otros de vacaciones… Me resultó complicado reengancharlos a la dinámica de trabajo a sabiendas de que, pasase lo que pasase, no íbamos a ascender porque no había dinero”, lamenta, antes de pasar página y analizar los “ilusionantes” compromisos que tienen por delante.

El lunes 22 de mayo conocerán el rival por el ascenso. Entre los posibles candidatos figuran Gomera, Soto del Real o Manzanares, siendo este último el más temido por Martínez. “Están recién descendidos de División de Plata y son, claramente, el equipo a evitar. El resto -figuran otros como Castellón o Castelldefels- son clásicos de estas eliminatorias. Una vez sepamos a quien nos medimos, nos tocará estudiar en profundidad sus virtudes y debilidades”, confiesa, sobre dos ‘finales’ que se disputarán el 3 y el 10 de junio.

“Confío en que las cosas salgan bien y también estoy seguro de que, si consumásemos el ascenso, habría plantilla para mantenernos en Plata. Tenemos varios jugadores que saben lo que es estar en la élite y otros darían un paso al frente al entrenar con mayor frecuencia e intensidad. Además, podríamos hacer el esfuerzo de traer uno o dos fichajes que terminasen de apuntalar el bloque”, valora Martínez, que entiende que, a diferencia de los últimos años, los jugadores deberían recibir una recompensa económica por el esfuerzo.

“Los desplazamientos a realizar serían mucho más largos. Hay equipos canarios, gallegos, andaluces, murcianos… El compromiso aumentaría y entiendo que, aunque ellos nos dicen que no es necesario, habría que abonarles un pequeño sueldo”, adelanta, y concluye remarcando la importancia de que un club aragonés regrese a la División de Plata: “Tuvimos al Andorra, al Pinseque o al Caspe, pero ahora llevamos una década de vacío. Volver a estar ahí es fundamental para este deporte".