Richi Felipe seguirá un año más en el Ríos Renovables

Richi llegó al club en su primer año de categoría juvenil procedente de Corazonistas y desde entonces, hace ya 10 años, ha permanecido en las filas del Sala 10, siendo uno de los jugadores de la casa que más protagonismo ha tenido en las últimas temporadas. Tras subir al primer equipo en a temporada 2013-2014, el '8' de Ríos Renovables ha ido ganando minutos experiencia, hasta explotar en esta temporada gracias a la confianza de Santi Herrero. Bajo las órdenes del preparador zaragozano ha conseguidos ser 9º máximo goleador de la Liga Nacional de Fútbol Sala merced a sus 20 tantos.

"Jugar en Ríos Renovables es jugar en casa. Es mi décimo año en el club, pero ojalá sean otros diez más", declara el jugador. Richi Felipe ha sido uno de los pilares del equipo este año, algo que el jugador ha vivido así: "He podido ganarme la confianza de Santi. Se lo agradezco mucho. Al margen de que ha sido una temporada en la que he marcado muchos goles, he tenido muchos minutos". Por último, el jugador espera que la temporada que viene se luche por "objetivos mayores".