El hockey línea aragonés resucita con los Cobras

Entrenan dos veces por semana en San Gregorio, pero, al llegar el sábado, topan con el inconveniente de no poder competir. La Comunidad no tiene liga ni torneos de menor duración. De hecho, los Cobras son el único grupo activo en estos momentos. Circunstancia que les he llevado a moverse en busca de soluciones.

Hace unas semanas, se desplazaron a Rivabellosa (Álava) para medirse a los Dragons, que sí tienen la opción de jugar durante el año. “El País Vasco cuenta con liga propia”, recuerda Soriano, antes de entrar en los pormenores del hockey línea. “Es un deporte rápido y divertido. La gente tiene una imagen que difiere de la realidad, puesto que, a diferencia del de hielo, el contacto no está permitido”, señala, y remarca que “Zaragoza puede tener mucho que decir porque el patinaje está en auge”.

Y es que, en su opinión, “las chicas se decantan más por el patinaje artístico, pero los chicos, por lo general, disfrutan con modalidades de rivalidad directa”. Hecho que le conduce contemplar con ilusión el porvenir de los Cobras. “Este sábado, las categorías inferiores de los Dragons visitan Zaragoza para disputar varios partidos contra nosotros en el pabellón de la Cartuja. Se trata de un evento clave en el desarrollo de la institución”, comenta, y agradece la “predisposición” del Ayuntamiento.

“Nos han cedido las instalaciones y parecen interesados en que sigamos creciendo. El siguiente paso está en plantearnos la posibilidad de formar parte de la liga del País Vasco, pero todavía tenemos que sentarnos a conversar con los chicos y sus padres”, adelanta Soriano, y lamenta que “el mayor inconveniente está en los largos desplazamientos”.

Clinic en La Cartuja

El pabellón de La Cartuja también acogerá, entre el 29 y el 30 de abril, un clinic de tecnificación para entrenadores y jugadores. Philippe Boudreault, director técnico de la Real Federación Española de Patinaje (Comité de Hockey Línea) y seleccionador nacional, se encargará de dirigirlo en compañía del jugador del CH Jaca Alejandro Carbonell. Habrá cursos de formación para niños y para adultos a un precio de 60 euros.