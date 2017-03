Isabel Macías: "Quiero recuperarme de la lesión y correr la final del Europeo 2018"

Macías conversó con EFE tras participar este martes en la presentación en Madrid de la segunda edición del programa 'Entrena tu futuro', que le permitirá desempeñar un puesto de trabajo en la oficina del grupo alemán Bertelsmann en Zaragoza, en labores de Marketing a la vez que sigue sus entrenamientos gracias a esta iniciativa de la empresa con el Comité Olímpico Español.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra de su lesión y cuáles serán los próximos pasos?

Respuesta: Me han diagnosticado, aunque estoy pendiente de una prueba más, una endofibrosis en la arteria ilíaca. No es una lesión al uso, llevo tiempo con el problema y cada vez iba a peor, pero como no es una rotura muscular ni algo evidente, me permitía medio entrenar, pero a la hora de competir cuando había exigencia tenía problemas de circulación.

Es una obstrucción de la arteria que provocaba que llegara un punto en el que la pierna no tenía oxígeno y no podía correr. Lo extraño es que es una lesión típica de ciclistas, quizás con mi mala suerte hemos creado un precedente para otros atletas con esta lesión.

P: ¿La solución será una cirugía y cuál sería el plazo de recuperación?

R: Estoy pendiente de si la solución es un 'stent' o una reconstrucción de la arteria, que sería un poco más grave, pero en cualquier caso será una cirugía. Yo lo tenía asumido porque sabía que era un problema que no desaparecía con el descanso. Yo he descansado y no he mejorado.

Estoy a la espera de hablar con el especialista, pero aunque me recupere para el verano, creo que ha sido un proceso muy duro y que me merezco digerirlo, recuperarlo bien y hacer hambre para el Europeo del año que viene, en el que quiero estar en la final.

P: ¿Y sus objetivos para el año que viene?

R: Volveré a tope, si vuelvo es para ir a la final de los Europeos, no me conformo con nada menos. Si se soluciona el problema no tiene que haber ningún hándicap para mirar de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

P: Supongo que habrá observado con cierta envidia los Europeos de Belgrado de pista cubierta.

R: Dentro de lo malo no es tanta envidia, porque, al tener un diagnóstico ya, los he vivido con pasión. Al principio no estar escuece un poco, pero te gusta este deporte, lo vives, y cuando la vida es así lo vives desde la barrera y lo que te toca es aprender. La próxima iré de tapada y me tocará dar el susto, no pasa nada.

P: ¿Cómo valora la actuación de la delegación española?

R: Estoy muy contenta, más allá de los resultados, por la sensación que han transmitido. Me ha gustado al actitud de los atletas, ha habido un cambio en el enfoque de la competición y se ha notado.

El resultado ha sido muy bueno, es verdad que han sido cuatro medallas y en Gotemburgo (Suecia, 2013) fuimos cuatro medallistas también, pero no es lo único. Ha habido muchos medallistas y gente compitiendo en su nivel aunque no haya pasado de ronda, siempre han estado en su nivel o superior.

P: ¿Son bases para ser más optimistas con el atletismo español en el futuro?

R: Muy optimistas, creo que muchos de esos atletas que han mostrado rendimiento son jóvenes, muchos debutantes que han conseguido resultados sensacionales. Eso llama a la ilusión, porque sabes que a un corto o medio plazo van a estar ahí.

Hablando de debutantes, Ana Lozano (sexta en 3.000 metros) me ha sorprendido mucho, el 400 ha sido especialmente ilusionante aunque no haya salido lo que tenía que salir (dos españoles en la final, pero no el plusmarquista Óscar Husillos), el 800 ha hecho historia (bronce de Álvaro de Arriba)... Son alas para soñar y lo que nos hacía falta.

P: ¿Está recuperando la ilusión el atletismo español?

R: Yo creo que ya se ha recuperado. Raúl (Chapado, presidente de la Federación) ha venido con ilusión y eso se transfiere. Ramón Cid (director técnico) ya cambió un poco la estructura, se empezó a enfocar el tema de la formación. El perfil de atleta ha cambiado mucho.

La gente antes tenía un tabú con el estudio. Ser profesional parecía que tenía que ser dedicarse en exclusiva al atletismo. Yo creo que ser profesional no quita que hagas otras cosas, al contrario.

P: Tener en cuenta la formación de los atletas también tiene que influir en la planificación, supongo.

No es directamente una labor de la Federación, porque lo suyo es la alta competición, pero a nivel personal todos los miembros de la Junta Directiva entienden cada vez más esa dualidad, que al final se transfiere en competición. Una persona se hace inteligente en todos los ámbitos, no solo en el académico, y eso te ayuda al competir.