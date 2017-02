Brillante actuación de la quinta del 98 en Sofía

La jornada del sábado iniciaba con la participación de Raquel Roy en la modalidad de Kata Equipos junto a sus Compañera Jessica Wilkinson y Lidia Rodríguez. Sólo Italia pudo evitar que las españolas pudieran realizar su tercera final consecutiva de europeo siendo finalmente medalla de bronce en la categoría Sub 21.

Fue el domingo cuando los tres participantes en la modalidad de Kumite Sub 21 tenían la cita en la que mostrar todo el trabajo realizado en meses previos. Comenzaba Laura Pastora en la categoría de menos de 61 Kilos en la que después de 3 combates ganados ante las deportistas turca, bosnia y crota respectivamente sucumbía ante la Azerbayana Irina Zaretska, competidora referencia a nivel absoluto, para el pase a la final. Tocaba defender el bronce contra la rusa Nailya Gataullina que finalmente se decanto del lado ruso colocando a Laura en ese agridulce pero más que meritorio cuarto puesto.

Llegaba a media mañana el turno de Samy Ennkhaili, que en europeo pasado quedo cuarto clasificado, en una categoría, la de -67Kg , considerada posiblemente la más dura del torneo. Comenzaba espectacularmente contra el turco ganándole 8-0, 5-2 ante el georgiano Kolabia, 5-3 al madeconio, accediendo al pase a la final ante el húngaro Tamas.

El quinto combate ante el ucraniano Ryaposhapko daba el derecho a la final, el combate que llegaba 4-4 a los instantes finales daba el derecho de realizar la final a Samy por el punto de oro (primero que marca en el encuentro), pero una infracción cometida por el deportista español a falta de 10 segundos para la finalización del encuentro privaba al deportista del Sankukai de disputar la final, teniendo que luchar por el bronce ante el griego Kanellidis. Fue aquí, donde Samy Ennkhaili no dejo escapar ni por un instante el encuentro venciendo 2-0 ante el deportista heleno, colgándose una increíble medalla de bronce después de 6 durísimos combates.

Por último y en la categoría de mayor fortaleza física del campeonato, sub 21 +84kG, donde muchos deportistas superan los 2 mettros de altura, llegaba el turno de Babacar seck, bronce en el pasado europeo en categoría junior, y aún a pesar de ser su primer año en la categoría con las expectativas puestas en subir al cajón de las medallas. Comenzaba su andadura ante Azerbayano Guluzade, apeándolo de la competición por un contundente 4-1, en segunda ronda esperaba el estonio, al que gano con un marcador abultado de 8-5.

Sería en semifinales de la liguilla cuando sucumbía ante el finalista bieloruso por 4-4 perdiendo el derecho a continuar en su pase hacia la final por el punto de oro (en este caso en posesión del bieloruso). Tocaba defender el bronce ante el montenegrino Luka Ivanovic al que con un resultado de 2-2 le daba derecho a Babacar a poder disfrutar de ese posible preciado bronce dado que el punto de oro estaba en posesión del deportista español. Una lesión fortuita privo a nuestro competidor de poder continuar en el combate y por tanto tuvo que conformarse con el 5º puesto de su categoría.

El papel desempeñado es más que reseñable con dos bronces (Raquel Roy en kata y Samy Ennkhaili en Kumite -67kg sub 21), cuarto puesto para Laura Pastora ( sub 21 Kumite -61kg), y Babacar Seck quinto puesto (Sub 21 +84Kg). Un espectacular rendimiento de todos los deportistas aragonesas del gimnasio Sankukai, que han estado luchando todos por las medallas en tal difícil cita como es un europeo, y más aún en la categoría sub 21 antecesora del absoluto senior.