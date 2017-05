Ricardinho: "Traería otra vez a Nano Modrego a Inter Movistar"

La entrevista es el único uno contra uno con opción de salir airoso ante Ricardo Filipe da Silva Braga (Gondomar, 1985). El rey del regate no elude las preguntas y responde categórico. Nadie se le asemeja en el fútbol sala moderno y lo sabe. El apelativo de Ricardinho parte de las dimensiones de la cancha que pisa. La otra se la negaron por pequeño. Divina estatura, que lo adhiere al parqué. Las diabluras que dibuja ya son cosa suya. El público del Siglo XXI presenció algunas este viernes...

-¿Dónde aprendió un estilo de juego tan particular?

Viendo muchos vídeos de otros jugadores en internet para después imitarlos en la calle.

-¿Es cierto que le rechazaron en el fútbol por bajito?

Sí, fue entonces cuando me cambié al fútbol sala y acerté. Soy feliz por haber tomado esa decisión.

-¿Ha logrado imponer su juego en todos los equipos en los que ha estado?

En Rusia mi entrenador me dijo que tenía que cambiar un poco mi forma de jugar porque iba a tener mucho protagonismo y ese juego no era eficaz. Al no sentirme a gusto, cambié de aires.

-¿Qué entrenador le ha comprendido mejor?

Muchos. Jesús (por Velasco) me entiende cuando hago alguna tontería o fallo un gol porque sabe que lo doy todo. Solo hay uno que no me dejó ser yo mismo.

-¿Cree que hay algún jugador que se le asemeja?

Hay jugadores muy buenos como Rivillos o Batería, pero mi juego es distinto al del resto. Digamos que es espectacular y el público se emociona.

-Entre todos los goles que ha anotado, ¿con cuál se queda?

Me quedo con uno de chilena que le marqué a Luis Amado (portero de la selección española) en un Europeo. Fue muy importante porque era mi primer Europeo y jugábamos en casa. También me gusta otro que anoté ante Serbia... Por suerte he metido muchos goles bonitos y tengo difícil escoger.

-¿Prefiere el fútbol sala actual (más táctico) o el antiguo (más abierto)?

Sin duda prefiero el fútbol sala de antes. Era más abierto, más callejero, y se marcaban más goles. Hoy en día es un deporte más físico y táctico; se está perdiendo la calidad técnica.

-¿Qué es lo que más valora de la Liga española?

La organización es muy buena y hay muchos jugadores de nivel. Además, los entrenadores son muy buenos y mejoran el campeonato.

-¿Qué destacaría de Ríos Renovables Zaragoza?

Su afición y la amistad que tengo con varios jugadores.

-¿A qué jugador de Ríos Renovables ficharía para Movistar Inter?

Nano Modrego, sin ninguna duda.Tiene mucha clase.

-¿Considera que Iván Bernad es uno de los porteros más complicados de batir?

Él es muy bueno, pero hay otros buenos porteros en la Liga.