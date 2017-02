La aragonesa más espartana

Y en la última gran Spartan europea, que se celebró el pasado sábado en los Alpes franceses, en la zona de Valmorel, hubo representación aragonesa. Casi en la frontera con Italia, como única española en la máxima categoría participó la zaragozana Natalia Castiella, que comenzó hace solo dos años en las carreras de obstáculos y que ya se ha convertido en una de las mejores competidoras de todo el país.

"Llevo corriendo bastantes años. Siempre me ha gustado. He hecho medias maratones, trails, carreras de montaña… Y también me ha gustado siempre el gimnasio. Un día, buceando por internet, me encontré con una Spartan Race en Barcelona y convencí a un par de amigos para apuntarnos y probar. Lo cierto es que engancha muchísimo. Es una cuestión de superación personal y, si lo pruebas, te encanta", relata Castiella.

Para los que comienzan existe la categoría popular. Para los que quieren empezar a competir, la pre-élite. Y para los más avanzados, la élite, donde la aragonesa ya destaca con sus resultados nacionales. De hecho, en las últimas tres competiciones ha terminado entre las diez primeras. Dentro de cada prueba y categoría, también hay tres distancias diferentes (desde los 5 hasta los 21 kilómetros) que modifican su número de obstáculos.

Natalia Castiella corre con una roca al hombro en una Spartan.

Castiella ya ha participado en seis carreras de obstáculos de nivel extremo, en muchos casos costeándose la inscripción como voluntaria. "Si trabajas un día de voluntaria en una Spartan, recibes una invitación para otra prueba. Y el ambiente siempre es genial. Conoces gente, compartes alojamiento, coche… y poco a poco te vas metiendo en el mundillo", apunta.

Eso sí, ninguna prueba tan dura como la última, la Winter Spartan race Valmorel del pasado sábado. "Me surgieron mil problemas. Tuve hipotermia en las manos y en los pies. Me caí y me golpeé la cara contra el hielo. Estaba mal de la rodilla… El sufrimiento fue total porque nunca había hecho algo tan bestia como correr en nieve virgen con 900 metros de desnivel en 13 durísimos kilómetros. Eran más de 20 obstáculos y tuve tres penalizaciones. Pero, pese a todo, logré terminar", indica la zaragozana de 27 años.

Consolidadas en Europa y con liga en España (la OCRA), el calendario aragonés presenta en este 2017 cuatro pruebas de obstáculos con mayor o menor nivel: la Gladiator Race en Canfranc (valedera para la liga nacional), la Eternal Running en Pinseque, la Zufarian Race en Zuera y la Templar Race en Monzon.

Natalia Castiella en una escalera horizontal.

Y, ¿cómo se entrena para competir en estas pruebas? "Un par de días los dedico a hacer ejercicios de pesas, suspensiones, espaldas, anillas… y otros tres o cuatro a la semana para cardio. Entreno series como si fuera a preparar una carrera normal", explica Castiella. Una pionera en Aragón que anima a todos -chicos y chicas- a darle una oportunidad a las carreras de obstáculos: "En cada prueba nos encontramos con mucha gente que dice que no lo ha hecho nunca. Y lo disfruta. Si vas en un grupo de gente que empieza en las categorías populares, lo pasas en grande. De verdad, animo a todo el mundo a que se prepare y lo pruebe".