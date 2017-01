"Los buenos jugadores de billar americano saben cómo va a ser la partida desde el primer movimiento"

Precisamente, que este año se desarrolla en el Hotel Boston en tres fechas:. En la primera sesión participaron más dede todas partes de España “Se disputaron, Bola 8, Bola 9 y Bola 10, cada uno de una hora y media de duración. La organización determina el número de partidas que hay que ganar”, explica Lagunas. Tan solo en su local, en el que cuentan con siete mesas de billar, hay más de un centenar de jugadores registrados, “tenemos el local con más jugadores de Zaragoza”, asevera.(o palos de billar) cuyo precio puede oscilar entre los 100 y los 2.000 euros. En este tipo de locales es donde se desarrollan las diferentes pruebas semanales de la denominada Ligasam.“Se trata de un deporte que”, asegura. Sin embargo, el zaragozano afirma que se trata de una práctica “muy sacrificada”., sin embargo yo practico 4 horas a la semana y me gasto bastante dinero en los viajes que hago cuando hay competición”, explica.Precisamente en su local se organiza también cada año el, que este año tendrá lugar el 18 de febrero. “Es uno de los campeonatos más prestigiosos que hay a nivel nacional, en el que contaremos con. Viene gente de toda Europa”, concluye Lagunas.Ligasam es la marca que patrocina tanto las ligas de billar como de futbolín o dardos en Aragón., explica Benjamín Martín, organizador de la liga. Según sus datos, a día de hoy en Aragón “más de 400 personas practican billar americano de manera profesional, en cualquiera de las 5 categorías existentes: División de Honor, Primera Especial, Primera A, B y Segunda”, afirma Martín.En su opinión, aseguran que el desconocimiento es una de las mayores trabas a la hora de que este deporte crezca:. Ya saben todo lo que van a hacer”, asevera.

15 mujeres en Aragón

Isabel Gracia, administrativa en una multinacional, es una de las 15 mujeres que forman parte de la Ligasam aragonesa, desde hace 5 años. “Todo empezó por casualidad con unos compañeros que necesitaban una persona para hacer equipo”, recuerda. Así fue como, poco a poco, fue aprendiendo hasta que se enganchó al deporte.



“No es solo habilidad física, es mental. Es como jugar al ajedrez con bolas y un taco, ya que la estrategia, la concentración y la habilidad son imprescindibles”. Además, asegura que el ambiente es “muy bueno”. “Muchas veces soy la única chica y, sin embargo, nunca me he sentido discriminada”.