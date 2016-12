Muere el inventor del windsurf, Newman Darby

Sidney Newman Darby Jr., el inventor del windsurf, falleció en su casa en St. Johns (Florida) a los 88 años, informaron fuentes de su familia.



Newman Darby, en lo que ha sido reconocido como el primer prototipo de tabla de winfsurf, falleció el pasado 3 de diciembre, según informó su hija Wendy Darby Brown.En 1964, Darby inventó la tabla de windsurf en Wilkes-Barre, Pensilvania, donde había nacido el 31 de enero de 1928, debido a la frustración que sentía porque, lo que le impedía cabalgarlas en tablas de surf.La combinación de fijar una vela a una tabla de surf funcionó y Newman le añadió alpara poder mover la vela independiente de la tabla, con lo que podía controlar la dirección y la velocidad."El windsurf es como estar navegando pero con una diferencia. Consigue toda la diversión de pilotar un barco rápido y que responde. Puede gozar de la diversión de las olas sin el trabajo de enderezar y achicar. Y puede aprender a dominar maniobras que han estado muertas desde la época de los pintorescos armadores", escribió un año después en la revistaEl creador de este deporte náutico, quecomenzó a fabricar velas y a buscar una patente pero el coste de los abogados no le permitió registrar su invención.En 1970, otros dos hombres,, idearon su propia versión de una tabla a vela y la llamaron el "Patín" posteriormente "Baja Board" y finalmente el "Windsurfer".Darby y su esposa intentaron sin éxito recuperar su propiedad intelectual, y hasta 1998 no recibió un reconocimiento por su invención, que nunca le reportó beneficios económicos.El Museo Nacional de Historia Americana del Institutoadquirió los primeros bocetos de la tabla de windsurf y recuperó la carta y los vídeos que el propio Darby envío a la revista American Windsurfer en 1996 cuando la publicación citaba a Drake and Schweitzer como inventores del deporte.El augy le llevó a ser reconocido como deporte olímpico en 1984, aunque su popularidad tuvo un fuerte descenso a mediados de la década de 1990 por la batalla por la patente, y en la actualidad cuenta con decenas de miles de aficionados en el mundo.