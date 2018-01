El Huesca más genuino

La SD Huesca no solo va a competir este fin de semana fuera de la comunidad aragonesa con su primer equipo, que este sábado juega en Lorca. Bastante más cerca, en Tarragona, otra de sus formaciones también va a vivir su particular reto: la segunda fase de la Liga Genuine, competición para personas con discapacidad que ha sido creada esta temporada por la Liga de Fútbol Profesionales. Porque de hecho a todos los efectos así son tratados cada uno de los jugadores de los 18 equipos que la componen. En el Huesca tienen en muy alta estima al suyo, al que no se juzga por la ley del resultado. Aunque los futbolistas del Huesca más genuino han viajado a Tarragona dispuestos a imitar los triunfos de sus compañeros de Segunda División. "Es que somos jugadores del Huesca", comentan ellos sobre sus ganas de agradar en el césped.