El calendario de la segunda vuelta se abre este domingo para la Sociedad Deportiva Huesca como cerró el de la primera el pasado domingo ante el Oviedo (1-1), con una nueva confrontación en los altares clasificatorios. Esta vez será el Numancia (12.00), cuarto en la tabla con 36 puntos, el encargado de opositar por la victoria en El Alcoraz ante el ocho veces líder. El encuentro puede resultar de capital importancia para el Huesca, puesto que en caso de llevarse el botín completo y añadir tres capturas más al casillero lograría distanciarse de sus perseguidores y subir la distancia sobre el tercer clasificado hasta los seis puntos.

Es por tanto una oportunidad para el despegue la que se sirve en la matinal del domingo en El Alcoraz. Allí donde el Huesca se está mostrando intratable, donde no ha perdido en liga en lo que va de temporada, los pupilos de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ se preparan para la visita de un Numancia iluminado por los focos de su empate del miércoles en el Santiago Bernabéu (2-2). Los sorianos dijeron adiós a la Copa del Rey ante el Real Madrid firmando un partido que ya es parte de su colección de gestas. Sin embargo, el entrenador Jagoba Arrasate ha dejado muy claro el peligro que puede tener para su equipo el presentarse en Huesca tras semejante hazaña. «Si no bajamos a la tierra no tendremos ninguna opción», aseguró el preparador vasco, quien no dudó en calificar a su enemigo a batir como «el mejor de la categoría». Dicho así es casi de perogrullo, atendiendo a las estadísticas y a la clasificación, si bien Arrasate matizó que no solo hablaba de cuestiones numéricas. «El Huesca es el mejor por juego, por sensaciones y por resultados», indicó.

Esos elogios de Arrasate también se los ha trasladado Rubi a su plantilla. «Pero se han acabado», dijo el barcelonés el viernes. «Ya está clarísimo lo que se ha hecho, a los jugadores se les ha reconocido su trabajo pero ahora hay que volver a empezar de cero en la segunda vuelta», puntualizó el responsable técnico. Y es que como el inconformismo es el sino del vestuario altoaragonés, el título honorífico de campeón de invierno se ha quedado en papel mojado. El Huesca ha preparado una nueva libreta para continuar escribiendo su bonito cuento y, sobre todo, sellarlo con un desconocido y feliz final.