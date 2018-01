El Huesca quiere abrir brecha frente al Numancia

La Sociedad Deportiva Huesca quiere continuar como líder y abrir brecha en la clasificación frente al Club Deportivo Numancia, su rival de este domingo en terreno aragonés (12.00), en un partido donde los puntos son muy importantes para ambos ya que los oscenses aventajan a los castellano-leoneses en cuatro puntos.

El conjunto oscense no piensa en otra cosa que no sea sumar los tres puntos y, si puede, vencer por más de un gol para superar la diferencia particular con los sorianos, ya que en Los Pajaritos perdió el conjunto oscense por 1-0.

Para este encuentro el entrenador del Huesca, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' recupera a varios jugadores que no pudieron estar el pasado domingo ante el Real Oviedo.