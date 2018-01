Rubi: “Es un orgullo estar tantas jornadas líder y vamos a pelear por aguantar todo lo que podamos”

“Estamos con muchísimas ganas porque empieza la segunda vuelta y ya es una cuenta atrás, aunque sea muy larga porque quedan 21 partidos, para ver si podemos seguir situados en esas posiciones tan buenas”, ha opinado Rubi, quien ha asegurado que es “un orgullo estar tantas jornadas y vamos a pelear por aguantar todo lo que podamos”. Dicho esto, el de Vilassar de Mar mandó un aviso: “Lo que sí que quiero es lanzar un mensaje a mi equipo de que por mi parte se han acabado los elogios. Hemos acabado la primera vuelta fenomenal, les he felicitado últimamente demasiadas veces y se ha acabado. Ahora empieza una segunda vuelta en la que tenemos que intentar volver a ser los mejores o de los mejores. Entonces la suma de las dos vueltas, si eres de los mejores, ya sabemos lo que pasa”.

“Por nuestra parte, la de los técnicos, no hay que caer en la complacencia. Ya está clarísimo lo que se ha hecho, a los jugadores se les ha reconocido su trabajo pero ahora hay que volver a empezar de cero en la segunda vuelta”, ha apostillado Rubi.

Respecto a la fortaleza del rival, que se encuentra en buen momento, ha indicado el preparador del Huesca que en casa ya están “acostumbrados ya a estos partidos primero-tercero, primero-cuarto, y luego vendrá el Osasuna. El Numancia está haciendo una temporada de la que se está hablando poco. Me parece una gran temporada la que están firmando. Y si miramos los resultados del Numancia contra los equipos de arriba son muy buenos. Entonces, máximo grado de dificultad para este partido”.

Los sorianos se presentarán en El Alcoraz con el subidón de haber igualado este miércoles en Copa con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. “Estamos acostumbrados a los subidones del rival. Pero eso no nos sirve de excusa. Nosotros también estamos de subidón. Llevamos cinco partidos sin perder, líderes y vamos a luchar contra ese estado anímico partiendo de que se imponga el nuestro”, ha recalcado el técnico azulgrana.

Jagoba Arrasate, entrenador del Numancia, cambió casi por completo la alineación en Madrid con respecto a los once que empataron el pasado fin de semana en León ante la Cultural (2-2). De este modo, no parece que el cansancio vaya a hacer mella en el enemigo a batir por parte del Huesca. “No es mi cometido hablar de las alineaciones del rival, pero modestamente desde fuera me parece que el Numancia está muy bien gestionado y no tengo una sola duda, ya lo pensaba antes del partido del Madrid, que los once jugadores que venga a jugar aquí no van a salir dormidos ni cansados. Van a salir a darnos mucha guerra”, ha comentado Rubi.

Concretando aspectos a tener en cuenta sobre el Numancia, ha manifestado: “Es un equipo que tiene buen balón parado, que marca muchísimos goles al contraataque, y luego no voy a descubrir la calidad de Marc (Mateu), Manu (Del Moral) y toda la gente que tienen”.

De lo que se alegra Rubi es de poder recuperar efectivos para el compromiso de este domingo. “Nunca hemos puesto como excusa que falten jugadores ni lo vamos a hacer en todo el año. Asumimos desde el principio que la plantilla es corta y no hay problema, pero para un entrenador no hay mejor noticia que tener altas, altas y más altas”, ha señalado.

El Numancia es uno de los tres equipos que supo vencer al Huesca en la primera vuelta. Lo hizo en la apertura del curso en Los Pajaritos por 1-0. ¿Es por ello trascendental el golaverage, por posibles empates a final de temporada? “Soy de esos que piensa que tú gana el partido que así nunca habrá malas noticias. Si vencemos les sacaríamos 7 puntos, por lo que no hay mejor premio que ese. Sí que es cierto que en un momento dado, en los finales de partido, a la hora de ir a cerrarlo o ir a por otro gol lo podemos tener en cuenta. Pero más adelante. Ahora queda muy lejos aunque nunca sabrás si es el Numancia con el que puedas quedar empatado”, ha contestado Rubi, quien ha asegurado también que “la forma de llevar al grupo para mí va a ser igual. Si el jugador que juega hace méritos para seguir en la alineación y durante la semana no me demuestra relajación y entrena bien lo tiene muy fácil para continuar en el equipo. Dentro de la igualdad, porque puede ser que haya dos jugadores que lo estén haciendo bien en la misma posición, ahí es cuando el entrenador escoge en función de lo que cree que es más importante para el partido. Mi dinámica va a ser: jugador que afloje, jugador que va a pasar por el banquillo. Es muy importante que no se nos duerma nadie aquí dentro”.

Lo que no le roba un segundo de sueño a Rubi, al menos por el momento, es lo que puedan hacer sus rivales directos. “Si quedarán cinco jornadas… pero faltando tanto. Tú si ganas tu partido todo es bueno. Lo que sí que creo es que de esos 10-12 equipos que estamos por arriba nos vamos a quitar más puntos en la segunda vuelta. Auguro una puntuación más baja”.

Tras empatar contra el Oviedo en El Alcoraz el pasado domingo (1-1), el Huesca afronta un segundo encuentro consecutivo como anfitrión. “Las victorias son necesarias siempre. Yo les he dicho a mis jugadores que si somos un equipo campeón y ganador tiene que salir con la mentalidad de que no puede estar dos jornadas sin ganar. Y si pasa eso que sea porque has hecho un gran partido y no has tenido ese pelín de fortuna. Ese es el discurso”, ha declarado Rubi.

Además, el técnico azulgrana piensa que durante la segunda vuelta los triunfos sí que pueden permitir abrir algo más de distancia que lo que ha sucedido con anterioridad. “Ganando partidos, cualquiera de los de arriba va a notar una ventaja. Ha habido jornadas que de los ocho primeros ganaban cinco o seis. Entonces, vencías y decías ‘no me desmarco’. Pero esto va a dejar de pasar un poco porque estamos en una fase de la liga ya en la que los de abajo tienen que sumar más, porque han sumado muy poco. Y que los equipos que están en mitad de la tabla son de mucha entidad. Valladolid, Sporting, Tenerife son equipos que lo normal es que hagan una mejor vuelta. La dificultad está en ganar, eso está claro”.

Por ahora, Rubi no se atreve a dejar sin opciones a enemigos ahora lejanos pero, como ha explicado, muy poderosos. “No puedo descartar al noveno, al décimo o al que va el doce por la entidad de las plantillas que tienen. De aquí a cinco o siete jornadas igual ya les suena la campana de que llegan tarde, pero ahora tienen tiempo”, ha apuntado.

Ha sido cuestionado el barcelonés por el mercado invernal de fichajes y la posibilidad de que se produzca alguna novedad inminente en forma de incorporación. “Creo que de aquí al domingo no, aunque esta es una pregunta más para la dirección deportiva. Todo el mundo se está moviendo y estamos bien posicionados en algunas cosas, que se cierren de aquí al domingo no lo podría decir pero creo que no quedan tantas horas”, ha espetado.