El Numancia, a Huesca tras una buena alegría

El Numancia se va a presentar este domingo a las 12.00 en El Alcoraz saboreando aún la más dulce de todas las eliminaciones en Copa del Rey. Porque los sorianos dijeron adiós al torneo este miércoles, pero lo hicieron después de firmar un empate en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (2-2). El Numancia respondió en dos ocasiones a los tantos de Lucas Vázquez, las dos veces Guillermo, y pese a que con el 0-3 de la ida en Los Pajaritos la suerte estaba echada, la alegría que mostraron al final todos los jugadores sobre el césped del estadio madrileño dejó claro que no se trataba de un empate cualquiera. Así, con esa inercia positiva, 36 puntos y viajando en la cuarta posición, los de Jagoba Arrasate se impulsan un poco más de cara a rendir visita al líder, por octava jornada seguida el Huesca.

El técnico vasco introdujo en el Bernabéu un once inicial casi totalmente distinto al que sacó en el último partido de liga en León (2-2). Remodeló todas sus líneas, empezando con Munir en la portería en lugar de Aitor Fernández. De hecho, solo fueron dos los futbolistas que repitieron en el dibujo numantino: el extremo Marc Mateu y el defensa oscense Dani Calvo. Este es un fijo para Arrasate esta temporada, al igual que lo era en la pasada. Es también con 22 años y gracias a su progresión y sus condiciones uno de los grandes valores del club soriano, que le renovó por tres temporadas en febrero de 2017. En el Santiago Bernabéu no completó el encuentro por ver la doble amarilla en el tiempo extra. Como la eliminación en lo colectivo, en lo personal no habrá sido la roja más amarga para el central aragonés.

Como el desplazamiento entre Madrid y Soria es relativamente cómodo y Arrasate dejó sin minutos en Copa ante bastantes de sus titulares frente a la Cultural, el Numancia no parece que pueda acusar el cansancio este domingo en El Alcoraz. El delantero Higinio, que se retiró lesionado, sería el único daño colateral del partido de este miércoles.